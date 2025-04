El Costa Daurada se acostumbra a las goleadas

El Gimnàstic y el Costa Durada forman una simbiosis tan beneficiosa como espectacular y de esa relación crece el equipo grana hacia el sueño de Segunda división con el soporte de los ocho mil aficionados que están disfrutando del equipo de Dani Vidal en las últimas jornadas.

El Nàstic consiguió ante el Real Unión la quinta victoria seguida en casa y la tercera goleada consecutiva. Antes del 4-1 al Real Unión, goleó también al Unionistas (4-0) y a la Ponferradina (5-1). Con anterioridad, también apabulló a la Gimnástica Segoviana (5-0).

Con esa avalancha goleadora, el Nàstic es con 53 goles el equipo más goleador de la categoría. Le queda por recibir al Lugo y al Arenteiro, partido con el que despedirá la Liga Regular.

Dani Vidal se mostraba muy satisfecho del partido de su equipo: "El inicio de partido ha sido el mejor desde que soy entrenador del Nàstic. Necesitábamos ganar para estar arriba, el fútbol solo entiende de victorias y por suerte continuamos en la parte alta de la clasificación que es donde queremos estar".

El técnico grana ponía en valor la dificultad de hacer tantos goles: "El equipo ha generado muchas ocasiones de gol y no es nada fácil ganar con esta solvencia en esta categoría. Hay que poner en valor la dificultad que tiene encadenar tres goleadas consecutivas en casa".

Pablo Fernández, bigoleador ante el Real Unión, reconocía que se le estaba resistiendo el gol: "Sé que tenía que mejorar las cifras goleadoras, pero estoy tranquilo. Mi compromiso por el club siempre ha sido el mismo. Fuera de casa nos está faltando algo que debemos corregir. Vamos a ir a Andorra a por los tres puntos y acabar lo más arriba posible".

Migue Leal, por su parte, también aportó su gol: "Llevaba tiempo buscando el gol ya que desde que estoy aquí he tenido muchas ocasiones. En la menos clara he encontrado el gol. Quedan cuatro jornadas, no hay margen de error y debemos ir a por todas e intentar hacer los máximos puntos posibles".