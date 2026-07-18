El Cornellà de Messi no para: ficha a Servetti y renueva a Lorente

El proyecto de Leo Messi al frente de la UE Cornellà sigue cogiendo forma con el fichaje de Pablo Servetti y la renovación de Bruno Lorente.

El delantero uruguayo llega procedente del Salamanca UDS de Segunda RFEF, con el que este curso disputó 35 encuentros (20 como titular) y marcó siete tantos. Se trata de un delantero de categoría superior, pues los últimos cinco cursos ha jugado en cinco equipos de Segunda RFEF. Después de iniciarse en el fútbol catalán con Blanes, Júpiter, Rapitenca y San Juan Montcada, dio el salto a categoría nacional con el Cerdanyola, con el que consiguió el ascenso a Segunda RFEF siendo una pieza clave. De ahí pasó al Terrassa, Europa (con el que marcó 13 goles en su mejor curso en Segunda RFEF), Juventud Torremolinos y Salamanca.

En el caso de Bruno Lorente, se trata también de un futbolista con experiencia en Segunda RFEF, igual que Servetti en las filas del Cerdanyola y Terrassa, además del Cacereño. Antes jugó en la Pobla de Mafumet y Vilassar de Mar, en Tercera RFEF.

Este curso ha participado en 19 encuentros, 16 de ellos como titular, incluyendo los cuatro partidos del play-off de ascenso.