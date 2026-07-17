Fútbol catalán
El Cornellà le da la portería a Cassaro
El guardameta de Lloret de Mar llega procedente del Eastern SC de Hong Kong
Fue titular con el Sabadell en la temporada 2024/2025
Gianni Cassaro llega a la UE Cornellà procedente del Eastern SC de Hong Kong para aportar veteranía y una dilatada experiencia en el fútbol nacional tras pasar por clubes como el Sabadell, el Murcia o el filial del Villarreal.
Después de los fichajes previos de Castell (Atlético Baleares), Pau López (UE Olot) y Servetti (Salamanca UDS), el equipo verde ha reclutado a Gianni Cassaro para defender la portería, que la temporada pasada ocuparon Rubén Miño, que causó baja, e Isaac Vila.
El guardameta de Lloret de Mar llega libre tras una aventura internacional en la Liga de Hong Kong con el Eastern SC, donde firmó diez participaciones oficiales. La dirección deportiva ha apostado por su veteranía y reflejos.
Titular en sabadell
A sus 34 años, el futbolista catalán regresa al fútbol español con un bagaje impecable en diversas categorías competitivas. En su trayectoria reciente destaca su gran año en el CE Sabadell durante el curso 24/25, disputando un total de 34 partidos oficiales.
Previamente, Cassaro demostró su valía en el Real Murcia y en el Villarreal B, llegando a formar parte de la división de plata en la campaña 22/23.
Cassaro jugó además en el Yeclano Deportivo, CF Talavera, CF Peralada, CE Europa y Girona FC durante el curso 16/17. En total, el portero acumula una cifra de 224 partidos oficiales a lo largo de toda su trayectoria deportiva.
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