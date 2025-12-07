Fútbol catalán
El Cornellà golea al Tona y es líder momentáneo
Los verdes ganaron en casa y aprovecharon el empate de L'Escala
A los gerundenses se les escapó la victoria en el Xevi Ramón en el 115'
Isaac Fandos
Los verdes no desaprovecharon su oportunidad de asaltar momentáneamente el liderato, aprovechando el empate final de L’Escala y que el Badalona juega hoy.
Los de Ignasi Senabre lograron la victoria con una gran primera mitad, en la que se adelantaron pronto con los tantos de Guzman y Stefan. Xavi García recortó distancias desde los once metros, pero todavía antes del descanso, Leo Dos Reis y Marc Fernández marcaron dos tantos más para los locales que dejaron el partido visto para sentencia.
Vilassar de Mar 1-1 L'Escala
El Vilassar consiguió rescatar un punto frente a L’Escala en un partido marcado por un tramo final duro y con un punto de surrealismo.
Los visitantes habían conseguido adelantarse pasada la hora de juego por mediación de Youssef, pero en los últimos quince minutos llegó el festival de tarjetas que enrareció el juego. L’Escala se quedó con nueve, y el Vilassar con diez, y en medio de un asedio de los del Xevi Ramón, y un descuento de veinticinco minutos, Izan empató el encuentro.
Can Vidalet 0-0 Vic
Los visitantes lograron arañar un punto en El Molí frente a un Can Vidalet que fue el equipo que mereció mejor premio.
La primera mitad fue muy igualada, con posesión repartida entre ambos conjuntos, los dos procedentes de Lliga Elit (el Vic como campeón, el Can Vidalet como ganador del play-off).
En la segunda, el Can Vidalet dispuso de la mejor oportunidad en las botas de Nacho, pero no acertó. Aunque los de Fran Rubio tuvieron más llegadas no pudieron perforar la meta de Agustí Mora.
- Betis - Barcelona, en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports, hoy online
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Betis - Barça
- Flick, obligado a mover piezas en ataque contra el Betis
- Inter Miami - Vancouver Whitecaps, en directo: última hora y resultado de la final de la MLS 2025, hoy online
- El 1x1 del Barça ante el Betis
- El Barça, en Sevilla tras un viaje accidentado
- Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri