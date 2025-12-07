El Cornellà golea al Tona y es líder momentáneo

Los verdes no desaprovecharon su oportunidad de asaltar momentáneamente el liderato, aprovechando el empate final de L’Escala y que el Badalona juega hoy.

Los de Ignasi Senabre lograron la victoria con una gran primera mitad, en la que se adelantaron pronto con los tantos de Guzman y Stefan. Xavi García recortó distancias desde los once metros, pero todavía antes del descanso, Leo Dos Reis y Marc Fernández marcaron dos tantos más para los locales que dejaron el partido visto para sentencia.

Vilassar de Mar 1-1 L'Escala

El Vilassar consiguió rescatar un punto frente a L’Escala en un partido marcado por un tramo final duro y con un punto de surrealismo.

Los visitantes habían conseguido adelantarse pasada la hora de juego por mediación de Youssef, pero en los últimos quince minutos llegó el festival de tarjetas que enrareció el juego. L’Escala se quedó con nueve, y el Vilassar con diez, y en medio de un asedio de los del Xevi Ramón, y un descuento de veinticinco minutos, Izan empató el encuentro.

Can Vidalet 0-0 Vic

Los visitantes lograron arañar un punto en El Molí frente a un Can Vidalet que fue el equipo que mereció mejor premio.

La primera mitad fue muy igualada, con posesión repartida entre ambos conjuntos, los dos procedentes de Lliga Elit (el Vic como campeón, el Can Vidalet como ganador del play-off).

En la segunda, el Can Vidalet dispuso de la mejor oportunidad en las botas de Nacho, pero no acertó. Aunque los de Fran Rubio tuvieron más llegadas no pudieron perforar la meta de Agustí Mora.