¡El Cornellà firma la permanencia!

El conjunto de Gonzalo Riutort ganó al Numancia y lo condenó al descenso Pere Martínez y Eliseo sellaron los dos goles de los verdes en Los Pajaritos

Dependía de sí mismo el Cornellà en otra última jornada de infarto en Primera RFEF. El reto era mayúsculo ante un histórico como el Numancia que se jugaba también el descenso pero los de Gonzalo Riutort, con un planteamiento claro de partido, no dieron opción a los locales y acabaron firmando un 1-2 que le mantenía una temporada más en la categoría a la vez que condenaba a los locales al descenso.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF NUM 1 ________________ 2 cor ALINEACIONES Numancia Ayesa; Valín, Fer Román, Gorka Pérez (Zarzana, 78'), Jaume Pol, Jordi Tur (Carrillo, 46'), Toni Arranz (Mahicas, 65'), Bonaldo (Tamayo, 68'), Íñigo Muñoz, Dani Sánchez (Mancebo, 46') y Rubén Mesa. Cornellà Lucas Anacker; Gerard, Andreu Hernández, Eliseo, Tavares, Rubén Enri (Gil Muntadas, 60') , Isaac Nana, Redru, Mamor, Pere Martínez (Carlos Blanco, 60' ) y Nahuel. Goles 0-1 M.30 Pere Martínez. 0-2 M.65 Eliseo. 1-2 M. 85 Íñigo Muñoz. Árbitro Sesma Espinosa. TA: Gorka, Jordi Tur, Mancebo. Estadio Los Pajaritos. 5218 espectadores.

Con las fuerzas igualadas arrancó el partido en Los Pajaritos aunque los locales, quizás más necesitados tuvieron las primeras ocasiones claras. Dos recuperaciones de Jordi Tur y Arranz fueron bien finalizadas por Íñigo Muñoz y Dani Sánchez, prácticamente seguidas, aunque Anacker evitó el éxito numantino.

El signo del partido pudo cambiar en apenas unos minutos, con una falta de Gorka que dio lugar al penalti en favor de los verdes, pero Ayesa adivinó las intenciones de Nana y evitó el 0-1.

La tensión y los nervios se hicieron con el control del partido y los minutos siguientes se dio paso a una férrea defensa cornellanense que quería evitar más disgustos. Aún así, los de Riutort sacaron petróleo de una de las pocas internadas que protagonizaron, con un trallazo a la escuadra de Pere Martínez que no pudo evitar esta vez Ayesa.

La diana, combinada con el resto de resultados de la jornada, condenaba a los locales al descenso y los obligaba a arriesgar. Pero el Cornellà no se desarmó y se fue al descanso con ventaja.

La segunda mitad arrancó con un disparo de Mancebo que se fue por el lateral de la portería de Anacker. El Cornellà, por su parte, mantenía su esquema inicial de cinco defensas, haciendo bueno el gol de Martínez.

Nahuel pudo ampliar la renta pero, de nuevo, Ayesa metió una mano salvadora. No pudo a la segunda, apenas unos segundos después, tras un error defensivo de los rojillos. Cazó el Cornellà un mal despeje de Mancebo y Eliseo se coló por el centro de la defensa para batir la meta numantina.

El gol acabó de hundir al cuadro de Pablo Ayuso, que aún así apeló a la épica y con un gol de Íñigo Muñoz en una jugada aislada recortó distancia. Una diana que llegó justo ante de que Moha Traoré tuviera en sus botas la sentencia en un disparo que se fue alto.