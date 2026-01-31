El Cornellà empieza de cero

El Municipal de Cornellà acoge este sábado a las 18.15 h el duelo entre el Cornellà y el Cerdanyola, con objetivos y dinámicas muy distintas. El conjunto verde llega con la intención de rehacerse tras la contundente derrota ante el Peralada (3-0), un tropiezo que puso fin a una racha de casi cuatro meses sin perder, aunque los de Xavier Montava mantienen el liderato.

El técnico local no podrá contar con Joan Benet, baja por sanción, en un once que buscará recuperar solidez y control del juego. Enfrente estará un Cerdanyola en clara fase descendente, encadenando cinco empates consecutivos y nueve jornadas sin conocer la victoria. Los visitantes necesitan sumar de tres para frenar su caída clasificatoria y recuperar confianza.

Adam Cherradi será baja por sanción en el equipo cerdanyolense. El contexto invita a un partido de contrastes, con un líder que quiere reafirmarse y un rival urgido de puntos para cambiar su dinámica.

18:15 h

Campo: Municipal

Árbitro: Xavier Montava

VILANOVA-EUROPA B

18:00 h.

Campo: Alumnes Obrers

Árbitro: Pau Gené

El conjunto del Garraf atraviesa un tramo irregular, con una sola victoria en los últimos cinco partidos. Pese a ello, una victoria permitiría a los de Pau Gené escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

El técnico local deberá ajustar el once por la ausencia de Aleix Semur. El centrocampista cumplirá un partido de sanción y será baja confirmada para el encuentro. El filial escapulado solo ha sumado siete puntos de los últimos 24 en juego.

Una dinámica que le obliga a puntuar para abrir distancia con la zona de descenso. Los barceloneses tampoco llegarán con el bloque completo. Aiman Boussid será baja por sanción.

VILASSAR-HOSPITALET

17:15 h

Campo: Xevi Remón

Árbitro: Salvador Morros

El Municipal Xevi Remón acoge este sábado (17.15 h) el duelo entre la UE Vilassar de Mar y el CE L’Hospitalet, con ambos equipos necesitados de recuperar sensaciones.

El Vilassar llega al compromiso tras dos jornadas sin conocer la victoria y busca hacerse fuerte en casa para volver a sumar de tres. Enfrente estará un Hospitalet en plena fase de dudas, encadenando cuatro partidos sin ganar. Esta racha ha provocado que el equipo ribereño caiga hasta la cuarta posición de la tabla. Los de L’Hospi están obligados a reaccionar para no perder comba con los puestos de cabeza.

Sergio Azuza podría entrar en la convocatoria tras convertirse en el último refuerzo del Hospitalet. Su incorporación ha sido posible gracias a la baja por lesión de larga duración de Jairo Morillas. El centrocampista llega para aportar energía y equilibrio en la medular. El Vilassar, por su parte, confía en su solidez como local.