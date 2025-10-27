El Cornellà coge carrerilla

El Cornellà sigue en estado de gracia. Los hombres de Ignasi Sanabre se impusieron por la mínima en un encuentro exigente y tácticamente impecable, en el que Diego fue el héroe al firmar el único gol del partido tras salir desde el banquillo. Con este resultado, los verdes encadenan su tercera victoria consecutiva y amplían su racha sin recibir goles a tres jornadas. El equipo verde ya pisa los talones a L'Escala y el Badalona, a uno y dos puntos, y parece haber tomado ya el pulso a la categoría, siendo además el equipo más realizador, junto a la Grama y a el Vilassar.

El conjunto cornellanense salió al terreno de juego con un plan claro: orden, intensidad y concentración defensiva. La primera mitad fue muy equilibrada, sin apenas ocasiones claras, aunque Stefan dispuso de la mejor oportunidad con un potente remate de cabeza en el minuto 35 que rozó el poste. El acierto llegó desde el banquillo: Diego Garzón, recién incorporado al partido, aprovechó una buena acción colectiva para marcar el tanto decisivo y dinamizar el ataque verde.

Con esta victoria, el Cornellà confirma su excelente momento de forma y se afianza como uno de los conjuntos más fiables de la categoría. El próximo reto será el sábado 1 de noviembre a las 18:00h, cuando recibirá en el Nou Municipal a la UE Vilassar de Mar, con el objetivo de prolongar su inercia positiva.

El técnico, Ignasi Sanabre, destacó el esfuerzo colectivo: “La primera parte fue igualada, pero en la segunda hicimos unos 25 minutos muy buenos con pelota. Luego tocó sufrir, pero el equipo defendió muy bien.”

El portero Rubén Miño, por su parte, destacó que "hay que seguir en esta línea, hemos de seguir siendo un equipo competitivo que ha dado un paso adelante".