El Cornellà busca en El Collao una fuerte dosis de moral

El equipo de Gonzalo Riutort, que acumula más de dos meses sin ganar, visita a un Alcoyano en forma en su estadio “Es un rival de gran dificultad en su estadio, somos conscientes y tenemos que estar a la altura", reconoció en la previa el técnico

Más de dos meses sin ganar han minado la moral del Cornellà, que este sábado (17.00h) visita El Collao donde al Alcoyano le sobra. No sólo por el dicho, no en vano los alicantinos ya han completado un trimestre sin perder ante los suyos. Partido de alto copete para los del Baix Llobregat en uno de los escenarios más míticos del fútbol español.

Ambos equipos miran de reojo la zona de descenso. Por ahora el peligro no es inminente, pero en una tabla tan apretada todo puede cambiar en cuestión de un par de jornadas. Lo sabe bien el conjunto de Gonzalo Riutort, que hace varias fechas que no celebra sumar de a tres y no quiere enfrentarse a los fantasmas del pasado.

“Es un rival de gran dificultad en su estadio, somos conscientes y tenemos que estar a la altura. La exigencia va a ser máxima. Es nuestra oportunidad y debemos aprovecharla”, reconoció en la previa el preparador de los verdes,

“Lo de Murcia tiene que quedar como un accidente, este equipo ha demostrado siempre saber competir muy bien”, añadió respecto al último 4-0 a domicilio Riutort, que sigue contando con la baja de Gonpi por lesión.

También se centra en asegurar la permanencia el equipo de Vicente Parras. Pese a que el Alcoyano llegó a merodear puestos de arriba en el inicio de curso, su mal rendimiento a domicilio le ha privado de alcanzar cotas mayores. Imanol, lesionado, es su principal ausencia.

Alineaciones probables:

Alcoyano: Bañuz, Lillo, Primi, Álvaro Vega, Pablo Carbonell; Fran Miranda, Juanan; Agüero, Moyita, Armental; y Alcaina.

Cornellà: Anacker, Kike López, Andreu, Gerard, Redru; Fullana, Nana, Alfred; Gil Muntadas, Enri y Mamor.

Árbitro: Díaz Escudero.