El Cornellà se apaga tras el descanso

El Cornellà continúa en lo más alto de la tabla, pero se vuelve a casa con un moretón de los que tardan en curar. En una tarde donde los “verdes” vistieron de rojo, el equipo experimentó la cara más amarga del fútbol: pasar de la resistencia al colapso total en lo que duró un parpadeo.

La primera parte fue un ejercicio de supervivencia y estrategia. El Peralada llevó la batuta y puso el ritmo, pero el Cornellà no se amilanó. Los visitantes supieron cerrar filas, contener el ímpetu local y, de vez en cuando, asomar la cabeza con ocasiones que metieron el miedo en el cuerpo a la grada verdiblanca. Al descanso, el empate a cero parecía un botín valioso para el líder.

El Peralada salió, en la segunda mitad, con el cuchillo entre los dientes y una efectividad que rozó lo quirúrgico. Llorenç Busquets rompió el muro de Isaac Vila, abriendo una grieta que terminaría siendo un socavón. Sin tiempo para que el Cornellà reajustara filas, llegaron dos mazazos más de forma casi consecutiva. Con el equipo visitante hundido anímicamente, los locales pudieron haber hecho una herida mucho más profunda.