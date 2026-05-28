Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2026
Em plau comunicar-vos que el passat dia 27 de maig de 2026 la Junta Directiva d’aquesta Federació Catalana de Futbol va prendre l’acord de convocar Assemblea General, en sessió Ordinària, pel proper dia 29 de juny de 2026, al Teatre-Auditori de Sant Cugat (Avinguda del Pla del Vinyet, núm. 48, de Sant Cugat del Vallès), a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, amb les actuacions prèvies:
- Comprovació de la identitat dels assistents, i
- Nomenament de dos membres per a verificar l’acta, i sota el següent,
ORDRE DEL DIA
- Informes
- President
- Secretaria General
- Direcció General
- Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
- Informe de les activitats de la temporada 2025/2026
- 1. Exercici econòmic
- Informe auditoria dels comptes anuals
- Balanç i compte de resultats tancat el dia 31/12/2025
2. Pressupost
a) Exercici 2027
b) Ratificació d’auditors
- Modificació articles Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
- Pla general d’actuació
- Pla de competicions de futbol-11 i de futbol-7 per a la temporada 2026/2027
- Pla de competicions de futbol platja per a la temporada 2026/2027
- Ratificació dels acords adoptats en la Convenció de Clubs de la Lliga Catalana de Futbol Sala
- Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
- Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.
- Precs i preguntes
Composen l’Assemblea General les persones de conformitat amb el que estableixen l’article 5.1 b) del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i l’article 17.1 a), b) i c) dels Estatuts de l’FCF.
La qual cosa es comunica als efectes adients i pel coneixement general de tots els integrants de l’estructura federativa.
