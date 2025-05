Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

Em plau comunicar-vos que el passat dia 21 de maig de 2025 la Junta Directiva d’aquesta Federació Catalana de Futbol va prendre l’acord de convocar Assemblea General, en sessió Ordinària, pel proper dia 26 de juny de 2025, al Teatre-Auditori de Sant Cugat (Avinguda del Pla del Vinyet, núm. 48, de Sant Cugat del Vallès), a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, amb les actuacions prèvies:

a) Comprovació de la identitat dels assistents, i

b) Nomenament de dos membres per a verificar l’acta, i sota el següent,

ORDRE DEL DIA

1. Informes

a) President

b) Assessoria Jurídica

c) Direcció General

2. Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

3. Informe de les activitats de la temporada 2024/2025

4. 1. Exercici econòmic

a) Informe auditoria dels comptes anuals

b) Balanç i compte de resultats tancat el dia 31/12/2024

2. Pressupost

a) Exercici 2026

b) Ratificació d’auditors

5.1. Modificació articles Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

5.2. Modificació articles Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol relatius a la violència i comportaments incívics en les instal·lacions esportives.

6. Pla general d’actuació

a) Pla de competicions de futbol-11 i de futbol-7 per a la temporada 2025/2026

b) Pla de competicions de futbol platja per a la temporada 2025/2026

7. Ratificació dels acords adoptats en la Convenció de Clubs de la Lliga Catalana de Futbol Sala

8. Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

9. Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.

10. Precs i preguntes

De conformitat amb el que estableixen l’article 5.1 b) del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i l’article 17.1 a), b) i c) dels Estatuts de l’FCF, composen l’Assemblea General:

a) El President de la Federació Catalana de Futbol.

b) Les entitats establertes a l’article 38 del Decret i les que consten als articles 19 i 20 en els termes que s’hi regulen, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en

el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

c) Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a cadascuna de les disciplines esportives reconegudes per l’FCF.

D’altra banda, us notifico que les propostes que s’hagin de resoldre per l’Assemblea General Ordinària, s’hauran de presentar per escrit a la seu d’aquesta Federació, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la data de celebració de la mateixa, subscrites, almenys, pel deu per cent dels seus membres (art. 19.1.i dels Estatuts); i en el cas de les propostes de modificació dels Estatuts i Reglament General, a petició d’un nombre de membres de l’Assemblea no inferior al 15% del total dels seus components (art. 83.a dels Estatuts).

La qual cosa es comunica als efectes adients i pel coneixement general de tots els integrants de l’estructura federativa.