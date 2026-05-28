Conrad García, nuevo entrenador del Vilanova

El Vilanova cambia de entrenador y Conrad García sustituye a Genis Sampietro, que llevó al equipo a disputar la semifinal perdida cruelmente ante el Cornellà pero completando una gran campaña.

Conrad García toma el relevo para el proyecto de la temporada próxima. El nuevo técnico dirigió al Atlètic Sant Just la temporada pasada y con anterioridad estuvo trece temporadas en el CE Sabadell consiguiendo seis ascensos al fútbol base y un ascenso a Tercera RFEF con el filial (temporada 23/24). Además, dirigió eventualmente al primer equipo del Sabadell.

Por otra parte, Raúl Jardiel cierra su etapa en el Espanyol B tras dirigir al filial blanquiazul durante la temporada 2025-2026 en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El técnico zaragozano, que llegó en junio de 2025 para sustituir a Víctor Cea, se marcha junto a su segundo asistente, Pablo Roldán, después de una irregular campaña del filial blanquiazul.

Y el Atlètic Lleida y Jordi López han decidido de mutuo acuerdo separar sus caminos tras no alargar su vinculación contractual. Esta decisión llega marcada por el duro revés deportivo del club ilerdense, que no pudo mantener la categoría y terminó certificando su descenso a Tercera RFEF. Los tres clubes inician ahora la búsqueda de nuevos proyectos deportivos para cumplir sus objetivos la próxima temporada.