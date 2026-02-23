El Congost vuelve a vibrar

El CE Manresa cumplió este fin de semana 120 años de vida y lo hizo por la puerta grande: con un Congost a reventar, estrenando alumbrado y compartiendo un liderato que empieza a oler a ascenso. Fue una jornada de esas que se guardan en el álbum de fotos del club, uniendo el pasado glorioso con un futuro que ilumina el camino de la entidad.

El estadio municipal presentó un aspecto imponente. Hacía dos años y tres meses, desde aquella eliminatoria de Copa del Rey en noviembre de 2023 ante el Real Oviedo, que no se veía una comunión igual. Más de 2.100 espectadores poblaron las gradas para presenciar la victoria por la mínima ante la UE Tona (1-0), un triunfo que supone la quinta alegría consecutiva para los hombres de Sergi Trullas. Los números son de campeón: ocho goles a favor y ni uno solo en contra manteniendo un pulso de hierro con el Badalona por la corona del grupo.

La fiesta fue total. Desde los castillos hinchables para los más pequeños hasta la chocolatada popular que endulzó el descanso, el ambiente destiló ese aroma a fútbol de antes. El acto central, que contó con el alcalde Marc Aloy y el presidente Lluís Basiana, sirvió para inaugurar el nuevo alumbrado del Congost, una mejora vital que se suma a la renovación de vestuarios y accesos. “Tenemos un pasado, un presente y un futuro muy importante”, sentenciaba Basiana mientras más de quinientos canteranos desfilaban por el césped.

El alcalde Aloy no pudo evitar recordar la “temporada de ensueño” de hace cuatro años que llevó al club a Segunda Federación, lanzando un deseo que compartieron los aficionados presentes: repetir aquella gesta.