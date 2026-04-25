Fútbol catalán
Un Congost teñido de rojo para recibir al Badalona
Jornada histórica con motivo del 120º aniversario del CE Manresa
El equipo de Sergi Trullas tiene la oportunidad de asegurar virtualmente el ascenso
El Estadio del Congost se prepara para vivir este domingo una jornada histórica con motivo del 120º aniversario del CE Manresa. El club ha hecho un llamamiento a la afición para teñir la grada de rojo en un duelo trascendental frente al CF Badalona, donde el liderato y el ascenso directo están en juego.
Si el conjunto local logra la victoria, abriría una brecha de seis puntos casi definitiva en la clasificación. Por contra, el Badalona llega necesitado tras dos derrotas consecutivas y está obligado a ganar para recuperar el coliderato y no descolgarse de la pelea.
La festividad será total, ya que la entrada será gratuita para todos los residentes del Bages. Durante el tiempo de descanso, el césped acogerá un desfile conmemorativo con las entidades deportivas de la ciudad, rindiendo homenaje al deporte manresano en este centenario tan especial.
Se espera un ambiente eléctrico para empujar a un equipo que puede dejar el campeonato visto para sentencia. La presión recae ahora sobre un Badalona que no tiene margen de error en un escenario que será una auténtica caldera roja.
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