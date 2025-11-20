Comunicado oficial de la Federació Catalana de Futbol sobre la celebración de una Asamblea General Extraordinaria

La Federació Catalana de Futbol ha recibido la relación de 441 firmas de clubes de fútbol y fútbol sala catalanes solicitando la celebración de una Asamblea General Extraordinaria con un único punto en el orden del día: la celebración de un proceso electoral para elegir presidente.

En la rueda de prensa que se llevó a cabo ayer, los clubes que lideran esta iniciativa hicieron afirmaciones como:

“los clubes catalanes han dicho basta”;

“queremos una Federació Catalana de Futbol al servicio de los clubes (…) y no para servirse de los clubes”;

los clubes quieren un cambio de líder por la “inoperancia y mala praxis de la Federació Catalana de Futbol”;

que la actual Junta tiene “varias causas penales por asuntos ajenos al fútbol”;

“los clubes aspiran a una competición justa y a una buena administración (…) y procesos electorales limpios”;

“siento vergüenza de que unos señores lleven dos años en la FCF habiendo falsificado 80 firmas”;

“rateros, hacéis cosas de rateros”.

Aparte de otras afirmaciones populistas sobre la representatividad de Catalunya en la RFEF.

En este sentido, la Federació Catalana de Futbol quiere hacer algunas matizaciones necesarias.

El censo de la Federació Catalana de Futbol es de cerca de 1.300 clubes. Por tanto, no se puede hablar en nombre de todo el fútbol catalán, sino de una parte. El número de firmas presentado coincide aproximadamente con los votos que obtuvo el candidato Isern en las últimas elecciones de febrero del 23. En todas las Asambleas Ordinarias realizadas en el actual mandato (junio 2023, 2024 y 2025) los clubes presentes siempre han mostrado un apoyo mayoritario para continuar con el trabajo planificado. Referente a la inoperancia y mala praxis a la que hacen referencia: en la Asamblea General Ordinaria de 2024, la Federació Catalana de Futbol contaba con 233.532 licencias, récord absoluto en cuanto a volumen y donde no se ha registrado ninguna incidencia en la tramitación ni en la celebración de los más de 5.000 partidos a la semana. La temporada 23/24 supuso también un récord histórico en lo que respecta a la inversión económica desde la FCF hacia los clubes: 3.803.986,83 € para facilitar que todos los niños de Catalunya puedan jugar a fútbol (campañas #Orgullosa y Futbol Base, entre otras). Esta subvención se ha hecho sin la necesidad de subir ninguna cuota durante los últimos siete años (mandato de Joan Soteras), lo que habla de la gestión y control en el gasto. Además, la temporada pasada se cerró con un superávit de 1.981.402,38 €, dinero que sirve para recuperar los fondos propios necesarios para la estabilidad económica de la FCF en caso de cualquier imprevisto. Queremos recordar que al inicio del mandato del presidente Soteras, la herencia de su antecesor era de un fondo de maniobra de -2.580.822 € (equivalente a quiebra técnica) y la temporada pasada se situó en 3.312.320 €, recuperando casi 6 M€ durante el mandato. Todas las cuestiones judiciales en las que está inmersa la Federació Catalana de Futbol no han sido buscadas, sino que han venido desde la parte perdedora en las elecciones. A día de hoy, no se ha mostrado ningún indicio de veracidad en estas denuncias y, en ningún momento, se ha respetado la presunción de inocencia. Con las afirmaciones hechas ayer en rueda de prensa, no se está respetando el proceso judicial donde ni el presidente ni ninguna de las personas investigadas han sido declaradas culpables ni imputadas. La Federació Catalana de Futbol es garante de transparencia y trazabilidad y, desde las 16.00 horas de ayer, cuando se registró la entrada de las firmas, está trabajando con la Secretaría General del Deporte, de acuerdo con lo que establece el artículo 85.1 del Real Decreto 58/2010.

Por su parte, el presidente Joan Soteras, que convocará una rueda de prensa en el momento en que se haya verificado todo el expediente, considera que “estas urgencias por avanzar el proceso electoral, después de que el TSJC confirmara mi mandato, solo responden a intereses personales”.

“Todos estos movimientos subterráneos, en los que nos hemos visto involucrados durante los últimos años, siempre están liderados por el mismo grupo de personas que en el pasado hicieron servir la Federació Catalana de Futbol para cuestiones personales y que, en ningún caso, benefician la buena dinámica de trabajo que ha liderado esta Junta Directiva”, concluye.