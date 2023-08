¡Todas las jugadoras del femenino del CE Sant Gabriel dejan el club de golpe!

Mediante un comunicado en redes sociales, casi la totalidad del primer equipo femenino del CE Sant Gabriel hasta la temporada 2022/23 se desvincula del club.

Las ex jugadoras del primer equipo del CE Sant Gabriel, equipo que milita en Tercera Federación FUTFEM (anteriormente denominada Primera Nacional FUTFEM) han sacado hoy miércoles un comunicado en sus redes sociales explicando los motivos por los cuales la gran mayoría de las jugadoras, que la temporada pasada ganaron la Copa Catalunya y lograron un tercer puesto en la liga, han decidido desvincularse del Club.

EL COMUNCIADO COMPLETO

“Con este comunicado, las jugadoras del primer equipo del CE Sant Gabriel, queremos informar de la desagradable y lamentable situación que la directiva del club nos ha hecho pasar. Primero de todo, destacar que a pesar de ser el primer equipo y de competir en Primera Nacional, no hemos recibido ninguna compensación económica en ningún momento de la temporada. Dicho esto, nuestro descontento con la directiva se debe a su mala gestión con el equipo durante toda la temporada al tener que rogarles por algo tan simple como material básico en condiciones como petos y botellas de agua. Cosas que jamás recibimos. Ellos, por el contrario, nos reservaron vuelo de vuelta de Mallorca a las 12 de la noche aún siendo los partidos a las 12 del mediodía o incluso la vuelta a Barcelona en barco a las 12 de la noche.

Las propias jugadoras hemos tenido que poner dinero de nuestro bolsillo para subvencionar ciertos costes de trayectos para los partidos disputados fuera de Catalunya. Y así, la lista podría continuar. Aún sin el apoyo y el interés por parte de la directiva hacia el primer equipo, nosotras hemos defendido los colores y el escudo del club durante toda la temporada, consiguiendo así ganar la Copa Catalunya y logrando un tercer puesto en la liga 22-23.

Viendo que nuestros logros no han servido para mejorar absolutamente nada. Las jugadoras, cada una por su cuenta, decidimos que lo mejor para seguir con la práctica del fútbol era desvincularnos del club y no continuar vistiendo la camiseta del CE Sant Gabriel. Cada jugadora fue avisando a la persona correspondiente con suficiente antelación. Ahora bien, a la que les solicitamos la baja federativa, la directiva nos respondió con silencio. Un silencio que duró aproximadamente dos meses, hasta que un día las jugadoras recibimos un documento PDF donde se nos obligaba a pagar 280 euros para que nos dieran la baja. Eso fue todo lo que recibimos, un documento PDF sin dar ningún tipo de explicación ni desglose o en concepto de qué son esos 280 euros. Hemos intentado concertar una reunión con la junta directiva en varias ocasiones para poder mediar una solución conjunta lógica y justa, ¿y qué recibimos? Silencio. Hasta la recepción de un nuevo documento donde se nos informaba de tener una supuesta beca, de la cuál nadie nos informó ni se firmó en ningún momento, además de jamás nadie haber firmado ningún tipo de contrato más que la ficha federativa. Finalmente, después de mucho insistir, se nos comunica el desglose de los 280 euros y, cito textualmente, “Eran 280 la cuota que tenían subvencionada… Como los 80 es lo que el club iba a asumir por su mutualidad y no lo habían devuelto, se les ha restado y entonces son 200”. De nuevo, nos mencionan una subvención que NO sabíamos que teníamos, NO habíamos solicitado ni habíamos firmado.

Una vez más, las jugadoras hemos tenido que poner dinero de nuestro bolsillo, esta vez para poder seguir haciendo lo que nos gusta, jugar al fútbol.

Por último, destacar la falta de profesionalidad laboral y mala praxis por parte de la supuesta Junta Directiva y del Presidente que no han sido capaces de dar la cara y reunirse con las jugadoras para llegar a un acuerdo consensuado o preguntarnos el motivo por el cuál TODO EL PRIMER EQUIPO desea desvincularse del club. Simplemente se han limitado a pedir una cuantía económica mucho más alta que el coste de la ficha.

Atentamente,

Las EX-jugadoras "