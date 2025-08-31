"Va a ser complicado, pero queremos progresar"

Adam Rothstein, máximo accionista del Sabadell, ha repasado la actualidad del equipo arlequinado en una entrevista concedida a Radio Sabadell donde el estadounidense ha dado su pronóstico acerca de la temporada que va a comenzar: "Estadísticamente hablando, el primer año después de subir es complicado. Creo que hemos hecho cosas inteligentes como retener la columna vertebral para mantener la cultura. Creo que Ferran Costa ha tenido una pretemporada maravillosa en cuanto a cómo se ha desarrollado este equipo y cómo se ha entrenado. Pero, como promesa, se puede esperar un esfuerzo extremo".

El estadounidense fue más allá para analizar el futuro del club: "No es tanto una cuestión de resultados, sino de progreso. Si hacemos progresos visibles, no solo en la clasificación, también en las actuaciones del club y los sistemas que implementamos, estaremos contentos. Si no hacemos progresos año tras año, el club está en manos equivocadas, y la ciudad y el equipo merece alguien que pueda hacer progreso al club. ¿No tenemos un plan de estar en Segunda?".

Rothstein también reconoció que el ascenso ha sido también positivo económicamente: "Tendremos patrocinadores. El equipo acaba de subir y tenemos más ingresos por socios que en mucho tiempo y la gente debe reconocer este valor. Por eso, es importante tomar la decisión correcta sobre cuál es el patrocinador adecuado para el club y debemos demostrar a estos patrocinadores que es la decisión correcta para ellos. La organización está haciendo el trabajo y las reuniones adecuadas".