Se complica el ascenso del Nàstic

Decepción de las grandes en el Nou Estadi. El Nàstic dejó escapar gran parte de sus opciones de ascenso al perder de forma clara en el partido de ida ante un rival que se acerca a la Liga Hypermotion. La Real Sociedad B exhibió una gran efectividad y toma delantera en el play-off. Los potrillos se hicieron fuertes en defensa y neutralizaron casi todo el poder ofensivo grana. Los de Luis César no tuvieron su mejor día. Un tanto de Pablo Fernández da vida a los grana, que les toca remontar en Zubieta.

Desde el primer momento, el Nàstic quiso el balón y se volcó en ataque en busca de goles. Mientras, los de Iosu Rivas se centraron en defender su portería renunciando a su estilo debido a las importantes bajas que tenía para afrontar el partido de ida del play-off. A los cinco minutos, Pablo Fernández dispuso de la primera opción de gol, pero no pudo rematar en condiciones un balón centrado. Tras un buen inicio local, el filial txuri-urdin se rehizo e igualó el duelo. Los guipuzcoanos no tardaron en marcar en una acción desgraciada grana. Fue en un pase en profundidad de Eder García que tocó Gorka Gorosabel de cabeza, el balón dio en el palo y en el intento de rechazar el esférico Unai Dufur se lo introdujo en su portería. El mismo jugador dispuso del 0-2 en un tiro cruzado (14’). Sufría el Nàstic tras un arranque arrollador.

Los tarraconenses no se vinieron abajo y buscaron el empate con ganas, aunque la precipitación y la agresividad de los de Iosu Rivas fue un lastre para sus aspiraciones. Antoñín, en el minuto 23, puso a prueba a Arana con un tiro en el interior del área que el portero despejó a córner en una buena intervención. La respuesta visitante llegó un duro disparo desde la frontal del área de Astiazaran, pero Dani Rebollo estuvo atento (28’). Luego, en un córner, Antoñín estuvo cerca de las tablas (31’). Arana lo evitó. El enfrentamiento se revolucionó y saltaron chispas. Sin embargo, el marcador ya no varió.

Pablo Fernández, de cabeza tras un lanzamiento de saque de esquina, dio el primer aviso de la segunda mitad. Sin embargo, el Nàstic continuó sin generar situaciones claras de gol. Los donostiarras eran un auténtico muro y, además, efectivos. Precisamente un disparo de Jon Balda rechazado por Rebollo fue aprovechado por Mikel Rodríguez, completamente sólo en el área, para firmar el 0-2. Se le complicaba mucho el partido y la eliminatoria a los tarraconenses, que no desfallecieron. Buscaron, al menos, un tanto para mantener vivas sus opciones de ascenso. Y lo consiguió Pablo Fernández, después de rematar impecablemente de cabeza un gran centro de Miguel Leal. Arana, en el añadido, evitó el empate en dos ocasiones consecutivas. Y la decepción llegó con el gol de Gorka Carrera en un error defensivo.

FICHA TÉCNICA

1 NÀSTIC: Dani Rebollo; Miguel Leal, Unai Dufur, E. Pujol, Joan Oriol; Montalvo (Óscar Sanz, 58’), Gorostidi; Víctor Narro (David Concha, 64’), Roberto Torres (Jaume Jardí, 58’), Antoñín (Álex Jiménez, 73’); y Pablo Fernández.

Banquillo: Varo, Joan Salvà, Pol D., Juancà, J. Jardí, M. Fernández, Óscar Sánz, Leal, A. Jiménez, D. Concha, Agus. LUIS CÉSAR

3 REAL SOCIEDAD B: Arana; Iñaki Rupérez, Luken Beitia, Peru Rodríguez, Jon Balda; Mikel Rodríguez (Guibelalde, 85’), Carbonell (Lebarbier, 85’); Astiazaran (Ramírez, 73’), Gorka Gorosabel (Marchal, 58’), Eder García; y Orobengoa (Carrera, 73’).

Banquillo: Zango, Astigarraga, Lebarbier, Guibelalde, Ramírez, Marchal, Merino, Agote, Osazuwa, Carrera, Garro, Ropero. IOSU RIVAS

GOLES: 0-1 (10’): Unai Dufur (p.p.). 0-2 (60’): Mikel Rodríguez. 1-2 (82’): Pablo Fernández. 1-3 M. 90+4 Gorka Carrera.

ÁRBITRO: Morilla Turrión, del colegio navarro. Amonestó a los locales Óscar Sanz y Miguel Leal; y a los visitantes Gorka Gorosabel y Jon Balda.

CAMPO: Nou Estadi Costa Daurada. Un total de 14.591 espectadores.