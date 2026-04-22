¿Competiría el Cornellà de Messi en Primera con sus mejores canteranos?

Era previsible y sucedió. La UE Cornellà ya es el club con más seguidores en redes sociales de la ciudad de Cornellà, superando al RCD Espanyol, y la brecha cada vez es mayor. Escasos minutos después del anuncio, el pasado jueves, el club verde contaba con más de 39.000 seguidores en Instagram. El 'boom' del equipo del Baix Llobregat era imparable, y el viernes por la noche ya sumaban más de 280.000. El domingo superaron los 548.000 seguidores que tenían los pericos y este lunes ya van por más de 600.000 y sumando.

Aunque no hay que confundir seguidores en redes sociales con masa social, donde el Espanyol gana claramente al equipo que milita actualmente en la Tercera RFEF en lo que a socios, abonados y fans que están dispuestos a gastarse su dinero en merchandising o desplazamientos del club, la llegada de Leo Messi ha disparado al club en múltiples aspectos, y ahora se espera que también se note su desembarco en lo deportivo.

Tal y como ha ido explicando todo el mundo vinculado al club, también el propio alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, quien atendió a SPORT en exclusiva el día en el que se anunció la noticia, el objetivo de Messi es "hacer crecer" el club. Y los más optimistas ya sueñan con verlo en Primera División más pronto que tarde.

Una cantera muy importante

El proceso no será corto, ya que el Cornellà compite actualmente en la quinta categoría del fútbol español. Pero la fuerza de su cantera, una de las más prolíficas de Catalunya junto a Barça, Espanyol y Damm, y la figura del ocho veces ganador del Balón de Oro hacen pensar que el nivel deportivo de la entidad ribereña también aumentará.

Aprovechando un poco todo este escenario, en SPORT hemos querido realizar un ejercicio un tanto distinto y 'responder' de alguna manera a la cuestión que algunos seguidores del fútbol nacional se han planteado estos días. Suponiendo que, ahora, el equipo tendrá más posibilidades de retener a sus mejores jugadores... ¿Qué equipo tendría el Cornellà con sus mejores canteranos? ¿Podría competir con ellos en Primera? La Inteligencia Artificial tiene una respuesta.

Jugadores de primerísimo nivel

Como decíamos, hablar del Cornellà es hacerlo de una de las canteras más importantes de Catalunya. Gerard Martín, defensa titular en el Barça de Hansi Flick; David Raya, portero del Arsenal; o Javi Puado, capitán y delantero del Espanyol, son varios ejemplos de la capacidad que tiene el conjunto verde de generar talento. Pero hay mucho más. No hay que olvidarse de Jordi Alba, quien se retiró recientemente del fútbol en el Inter Miami y ahora está desarrollando un proyecto personal en el CE L'Hospitalet junto a Thiago Alcántara.

Para confeccionar el once, se ha seguido una regla: que estén actualmente activos, con una única excepción: la 'bala' de L'Hospitalet. Colgó las botas hace escasos meses y cualquier entrenador estaría encantado de poder contar con él en un último baile en Primera. El once sería el siguiente.

En la portería, poco que decir. Con David Raya, la UE Cornellà contaría con un seguro de vida bajo palos. El portero barcelonés, de 30 años, juega actualmente en el Arsenal y estuvo en el Cornellà hasta que el Blackburn Rovers apostó por él en 2012 y se lo llevó a Inglaterra. Desde entonces, no se ha movido de tierras británicas. Además, Raya contaría con un suplente de lujo: André Onana, ahora en el Trabzonspor, quien jugó en el Juvenil A verde la temporada 2012-13.

La defensa de tres centrales la lideraría Gerard Martín, quien estuvo en el Cornellà hasta el verano de 2023, cuando fichó por el Barça Atlètic. Hoy, es uno de los hombres de confianza de Hansi Flick en el primer equipo culé. Lo acompañan la veteranía de Ignasi Miquel y la contundencia de Edgar González, ambos compitiendo actualmente en LaLiga Hypermotion, en el Leganés y el Andorra, respectivamente.

El centro del campo sería un tanto curioso. Como ancla, Izan González, que ahora está cedido en el Granada pero que protagonizó un auténtico culebrón hace escasos meses; por las bandas, Jordi Alba, el futbolista más reconocido y única excepción del once, y Aitor Ruibal, actualmente en el Real Betis; y Peque Fernández como mediapunta. El de L'Hospitalet, ahora en el Sevilla, fue jugador verde en la mayoría de su etapa formativa, empezando su historia en el club en edad de benjamín.

Finalmente, arriba se encontrarían Keita Balde, un trotamundos que ahora se encuentra en el Monza, por el costado derecho; Iker Almena, actualmente cedido en Croacia, en el Hajduk Split, por la izquierda; y Javi Puado, capitán del Espanyol, en la punta de lanza.

Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué haría este equipo en Primera División? Antes, le invitamos a que nos regale su respuesta.

La respuesta de la IA

Según la Inteligencia Artificial, este Cornellà lograría el objetivo de la permanencia, terminando la competición en la 13.ª posición con 44 puntos (11 victorias, 11 empates y 16 derrotas). Este equipo marcaría 44 goles y recibiría 58, por lo tanto, registraría una diferencia de goles negativa de -12. En cuanto a la Copa del Rey, su techo, según la IA, serían los cuartos de final con un "sorteo amigable".

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Para finalizar, los máximos realizadores del conjunto en esta hipotética realidad serían Javi Puado (13 goles), Keita Baldé (10), Peque (7) y Aitor Ruibal (6). En cuanto a las asistencias, Jordi Alba se quedaría con la corona (11) y repetirían Ruibal (7), Peque (6) y Puado (4).