Fútbol catalán
Competencia para Iñaki
La UE Sant Andreu incorpora al portero barcelonés Ramón Juan, procedente de la UD Ibiza
En la campaña 2024/2025 fue el portero menos goleado de toda la Primera RFEF
El Sant Andreu ha incorporado al portero Ramón Juan para las próximas dos temporadas. El jugador barcelonés de 27 años llega libre procedente de la UD Ibiza. Y será competencia directa del titular Iñaki.
Es la tercera incorporación oficial del equipo en este mercado de fichajes de verano. El club refuerza una posición clave con un futbolista de mucha experiencia en categorías superiores. Juan sumó más de 4.200 minutos en Segunda División durante tres temporadas con el Mirandés.
En la última campaña 2024/2025, fue el portero menos goleado de toda la Primera RFEF. En total, acumula más de 13.000 minutos de juego entre la antigua Segunda B y la Primera RFEF.
El nuevo guardameta se formó en la UE Cornellà antes de dar el salto profesional. Destaca principalmente por sus reflejos, su seguridad aérea y su capacidad de liderazgo en el campo.
Con su llegada, el cuerpo técnico asegura solidez bajo los tres palos en el Narcís Sala. El equipo blinda la portería para competir con plenas garantías el próximo curso liguero.
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