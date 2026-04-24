FÚTBOL CATALÁN
Collboni asegura que Barcelona “encontrará una solución” que no concreta para que el Sant Andreu juegue en Primera RFEF
El alcalde subraya que el consistorio habla con la federación y el club, y llama a lograr una moratoria sin la cual no podría empezar la liga en el Narcís Sala con césped artificial ni natural
Toni Sust
El grupo municipal de Junts per Barcelona ha instado este viernes en el pleno municipal al alcalde, Jaume Collboni, a instalar césped natural en el Narcís Sala, el campo del Sant Andreu, para que pueda jugar allí la temporada que viene en la categoría de Primera RFEF, a la que acaba de lograr su ascenso.
El concejal Josep Rius ha instado a Collboni a decir claramente si está con el Sant Andreu o no, y ha argumentado que el consistorio se puede permitir “dos campos de césped natural”, en alusión también al caso del Europa, que vivió el mismo problema el año pasado: con césped artificial no se puede competiren la categoría. El Europa se ha pasado media temporada en Can Dragó por este motivo.
“La pregunta es muy clara: ¿están con el club o le darán la espalda?”, ha insistido Rius. El alcalde le ha contestado afeándole que hiciera “politiquería” con este tema, y ha asegurado que Barcelona “encontrará una solución” en la que ha dicho que el consistorio, y en concreto el concejal de Deportes, David Escudé, está trabajando. “No lo explicaré aquí”, ha advertido, y ha afirmado que el ayuntamiento está hablando con el Sant Andreu y con la federación: “Las reglas federativas deben cumplirse”.
Moratoria
Collboni ha recordado que si no se logra una moratoria, como sí tuvo el Europa, el Sant Andreu no podrá empezar la liga en el Narcís Sala, porque incluso si opta por colocar césped natural, no estará disponible en septiembre. “Pido que vayamos de la mano para evitar que tenga que haber desplazamientos”, ha añadido sobre el posible traslado del Sant Andreu a otros campos. Rius ha lamentado que el alcalde no acudiera al partido en el que el Sant Andreu ascendió, y que tampoco lo hiciera Escudé: “Fue toda una premonición”.
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