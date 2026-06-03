Clamor en Terrassa contra el fichaje de Ferran Ruiz, excanterano del Real Madrid implicado en la difusión de un vídeo sexual de una menor

El fichaje del lateral derecho Ferran Ruiz Martí anunciado esta semana ha desatado una tormenta social sin precedentes en el entorno del Terrassa FC, según informa el Diari de Terrassa. La incorporación del defensor de 23 años, formado en las canteras del Girona y del Real Madrid, era una apuesta de la parcela deportiva del club egarense para reforzar la defensa.

Sin embargo, el anuncio oficial ha quedado completamente eclipsado por la rápida y contundente reacción de la masa social en las plataformas digitales. Las principales peñas de la grada de animación del Estadi Olímpic han manifestado su rechazo absoluto a la contratación de este nuevo futbolista.

Grupos organizados como "Infierno Egarense", "Mala Raza" y "Anónimos" han firmado un comunicado conjunto para expresar públicamente su total indignación. El motivo de la discordia radica en la grave situación judicial que arrastra el jugador, vinculada directamente a delitos de índole sexual.

Los colectivos radicales afirman con rotundidad que no apoyarán a ningún profesional implicado en la difusión de imágenes íntimas de menores de edad. El origen del caso penal se sitúa en un reservado de un club de Gran Canaria, donde presuntamente se grabó un encuentro sin consentimiento. Ferran Ruiz, junto a otros canteranos del club blanco, fue procesado formalmente por la justicia tras la denuncia de las jóvenes afectadas.

El proceso judicial avanzó con la apertura del juicio oral, manteniendo actualmente a todo el entorno deportivo a la espera de una sentencia.Ante este panorama, la afición organizada ha recordado al club que el Terrassa FC representa el emblema de una ciudad plenamente comprometida. Los valores institucionales de la entidad deben priorizar, según las peñas, la defensa de la intimidad, la igualdad y la protección de la infancia.

La masa social insiste en que el escudo del equipo no puede quedar manchado por polémicas que vulneren los derechos humanos fundamentales. El comunicado concluye exigiendo coherencia a la directiva para evitar que la identidad histórica y social del club egarense se vea seriamente comprometida.