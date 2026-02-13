Choque de trenes en Cornellà

El Grupo V de la Tercera Federación se prepara para un partido apasionante. La UE Cornellà y el CF Badalona se verán las caras este domingo en un duelo directo por el liderato que llega con ambos conjuntos empatados a 39 puntos en lo más alto de la tabla, también igualados en diferencia de goles.

El encuentro medirá las fuerzas de dos de los principales favoritos al ascenso directo, con el CE Manresa, que también suma 39 puntos, y acecha desde la tercera plaza. El Badalona, solo ha perdido dos partidos, el segundo la pasada jornada, en el campo del Can Vidalet.

El Cornellà quiere aprovechar el factor campo para marcar distancias, aunque el goal average particular quede como algo más difícil, dado el 4-1 de la primera vuelta. La buena noticia para el equipo de Ignasi Sanabre es que el Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidido dejar sin efecto la tarjeta roja que Leo Dos Reis vio la pasada jornada en el campo de la Montañesa. Tras revisar las imágenes de la acción en el Nou Barris, el organismo ha determinado que la jugada no revestía gravedad para una expulsión directa, recalificándola como tarjeta amarilla. Esta rectificación permite que Ignasi Sanabre pueda contar finalmente con su máximo artillero, autor de seis goles.

El Cornellà, que solo ha perdido un partido en su campo y ha ganado los tres últimos sin encajar un gol, llega al partido con una espina clavada y sed de revancha. En el duelo de la primera vuelta, el Badalona fue un rodillo en su estadio y goleó por 4-1. Aquel día, los goles de Larrosa, Ayala, Peris y Pimentel desarbolaron a un Cornellà que ahora, meses después, ha logrado equilibrar las fuerzas hasta alcanzar la cima. Los de Pedro Dólera, por su parte, confían en la solidez de Carlos Azón bajo palos y en el instinto de Óscar Gómez (9 tantos) para repetir la gesta.