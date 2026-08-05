Fútbol catalán
Chema Moreno echa raíces en Osona y jugará en el Tona
El experimentado delantero, de 33 años y afincado en Ripoll, llega procedente del Vic
El jugador madrileño ha jugado en trece equipos
La UE Tona ha anunciado la incorporación de Chema Moreno como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. El experimentado delantero, de 33 años y afincado en Ripoll, llega procedente de la UE Vic.
Con 1,90 metros de altura, Chema Moreno destaca por su presencia física en el área, capacidad de remate y trabajo de presión. Tras una buena temporada en la UE Vic, donde disputó 35 partidos (32 en Tercera Federación y 3 en Copa Catalunya) y anotó tres goles, el delantero se suma al proyecto de la Fundació UE Tona.
El ariete madrileño acumula más de 349 partidos en su carrera, con 63 goles y siete asistencias en trece equipos. Ha jugado en la UE Olot (4 goles en 2024/25), Som Maresme FC, RB Linense, Penya Deportiva, UD Alzira, Badalona, Izarra, Lealtad de Villaviciosa y CDA Navalcarnero.
Sus inicios fueron en el Alcorcón, donde llegó a formar parte del primer equipo. Su experiencia en Segunda B, Tercera y Copa Catalunya lo convierten en un fichaje de garantías para la categoría. Moreno llega con la ilusión de ayudar al equipo a conseguir los objetivos deportivos de la próxima campaña.
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