Chema Moreno echa raíces en Osona y jugará en el Tona

La UE Tona ha anunciado la incorporación de Chema Moreno como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. El experimentado delantero, de 33 años y afincado en Ripoll, llega procedente de la UE Vic.

Con 1,90 metros de altura, Chema Moreno destaca por su presencia física en el área, capacidad de remate y trabajo de presión. Tras una buena temporada en la UE Vic, donde disputó 35 partidos (32 en Tercera Federación y 3 en Copa Catalunya) y anotó tres goles, el delantero se suma al proyecto de la Fundació UE Tona.

El ariete madrileño acumula más de 349 partidos en su carrera, con 63 goles y siete asistencias en trece equipos. Ha jugado en la UE Olot (4 goles en 2024/25), Som Maresme FC, RB Linense, Penya Deportiva, UD Alzira, Badalona, Izarra, Lealtad de Villaviciosa y CDA Navalcarnero.

Sus inicios fueron en el Alcorcón, donde llegó a formar parte del primer equipo. Su experiencia en Segunda B, Tercera y Copa Catalunya lo convierten en un fichaje de garantías para la categoría. Moreno llega con la ilusión de ayudar al equipo a conseguir los objetivos deportivos de la próxima campaña.