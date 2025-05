El CF Peralada era el tapado

El CF Peralada se ha colado en la fase de ascenso sin hacer ruido y en la sombra. El equipo gerundense ha sido el gran tapado de la competición, y aunque no partía como uno de los favoritos, en su proyecto no renunciaba a nada. Y tras su sufrido empate ante el Prat (2-2) se garantizaron el billete para la fase de ascenso. Una sola derrota en los últimos doce partidos le ha puesto entre los mejores, con Khalid Noureddine autor de 18 goles como jugador más destacado.

El inconformismo ha sido uno de los argumentos que ha llevado al equipo xampanyer a estar entre los cinco primeros. Así lo manifestaba el técnico Alex Marsal cuando habían asegurado la permanencia: "No vamos a conformarnos con los 42 puntos de la permanencia. Estamos ahí porque lo hemos trabajado y nos permitimos soñar. No podemos tener la sensación de que el objetivo ya está cumplido porque no es así y porque lo que me trasladan mis jugadores no es eso. Tienen ilusión y pasión y vamos a ir a por todas, sin complejos. Si luego nos equivocamos porque somos más inexpertos, o tenemos menos talento, o lo que sea, pues ya se verá, pero lo habremos intentado".

Tenía razón Marsal cuando en un alarde de humildad pero a la vez de ambición, reconocía que el Peralada no podía competir con el Reus FC Reddis, Girona B o Atlètic Lleida, pero si pelear por las otras dos plazas. Y repetirá promoción de ascenso, como en la temporada 2022/23, cuando cayó en la primera eliminatoria.

Hace un año Girona FC y Peralada CF firmaban un acuerdo de colaboración con el objetivo principal del crecimiento del fútbol gerundense, prestando especial atención en la formación de jugadores y jugadoras de base.

El Girona FC se encarga de proporcionar asesoramiento a los entrenadores del Peralada CF, así como facilitar la realización de pruebas deportivas a los jugadores del club ampurdanés con los equipos de su estructura de fútbol base. Por su parte, el Peralada CF ofrece al Girona FC un derecho preferencial para la incorporación de jugadores de su club, así como la posibilidad de realizar pruebas deportivas con los equipos de la Academia del Girona FC. Y parece que el proyecto está dando sus frutos.