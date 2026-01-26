El CF Peralada pide paso

El Peralada confirmó su condición de matagigantes con una victoria contundente ante el Cornellà (3-0), líder de la categoría, al que puso fin a una racha de trece partidos sin perder que se prolongaba desde hacía cuatro meses. El resultado no impide que los barceloneses mantengan el liderato, pero sí reabre la lucha por las plazas de promoción.

El conjunto gerundense no solo tumbó a la UE Cornellà (3-0), sino que ha ejecutado un ejercicio de jerarquía que trasciende los tres puntos. Los "champañeros" han logrado lo impensable: arrebatarle los seis puntos del curso al líder y frenar en seco una racha de trece jornadas de imbatibilidad que parecía eterna.

El éxito del Peralada no es fruto de la casualidad, sino de una inercia competitiva que asusta. Hace apenas siete días, el equipo ya fue capaz de amordazar al Badalona en su feudo. Repetir la gesta ante el cuadro verde, con un vendaval de tres goles en apenas siete minutos, confirma que el Municipal se ha convertido en un campo de minas para los aspirantes al ascenso directo. La pegada de Llorenç, Dani Gómez y Biel Carreras fue la ejecución perfecta de un plan de juego basado en la paciencia y el orden táctico.

Àlex Marsal, técnico local, destacaba tras el choque la madurez de los suyos: "Queríamos ser un equipo ordenado que hiciese sufrir al rival y así lo hemos hecho. Al final el juego te lleva a donde mereces". Esa justicia de la que habla el preparador sitúa ahora al Peralada a una distancia ínfima, solo dos puntos, de la quinta plaza. La ambición ha dejado de ser un susurro para convertirse en un objetivo real: la promoción está a tiro de piedra.

Ayer se confirmó, por otra parte, la baja de Jordi Manzano, centrocampista que aunque n o convocado el domingo, había disputado catorce partidos.