El CF Badalona vuelve a ganar

El CF Badalona se impuso en el debut de Mikel Azparren al CE L’Hospitalet en un duelo eléctrico que deja el futuro de los ribereños en el aire. La primera mitad fue de claro dominio local, castigando la falta de contundencia de un Hospi que, pese a controlar el balón de inicio, se vio superado por la efectividad de Tom Diawara.

El atacante badalonés fue la pesadilla de la zaga visitante, asistiendo a Joaco en el 1-0 y firmando él mismo un doblete que parecía sentenciar el choque con un contundente 3-0 al inicio del segundo acto.Sin embargo, los cambios de Sergio Juste dieron una vida extra al conjunto ribereño.

Con más corazón que fútbol, el Hospi recortó distancias gracias a los tantos de Buba y Pele, este último a la salida de un córner que puso el miedo en el cuerpo al Municipal con el 3-2. Pese al asedio final, el tiempo no fue suficiente para culminar la épica.

Esta derrota, sumada a los triunfos de Vilanova y Grama, obliga al Hospitalet a jugarse la clasificación para la promoción de ascenso en la última jornada frente al Cornellà, en una “final” definitiva donde ya no hay margen de error.

FICHA TÉCNICA

Badalona: Carlos Azón; Yaya Sidibe, G. De Marco (Sergio Ayala, 85’), M. Martínez, X. Manrique; Josu (Robert Simón, 73’), Bermu, Jaume Piñol (Pimentel, 62’); Tom Diawara (Toni Larrosa, 62’), Ó. Gómez (Albert Ruiz, 62’) y Joaco Peñalver.

L’Hospitalet: Adrià Aliaga; Pelegrín, Rubi, R. Marimón, V. Pentelei (Jordi Sole, 85’); Sergio Aguza, A. García (Uri González, 51’), C. Martínez (Joel Lasso, 51’), Javi Serra (Buba, 51’); F. Ribeiro (Pol Ballesteros, 73’) e Ignasi Quer.

Goles: 1-0 (14’): Joaco. 2-0 (39’): Diawara. 3-0 (51’): Diawara. 3-1 (73’): Buba. 3-2 (84’): Pelegrín.

Árbitro: Ángel Moreno. TA: Bermu; Marimón, Lasso.

Campo: Municipal.