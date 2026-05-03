Fútbol catalán
El CF Badalona vuelve a ganar
Mikel Azparren debuta con una necesaria victoria para el equipo escapulado
La derrota deja al Hospitalet con la incertidumbre del acceso a la promoción hasta la última jornada
El CF Badalona se impuso en el debut de Mikel Azparren al CE L’Hospitalet en un duelo eléctrico que deja el futuro de los ribereños en el aire. La primera mitad fue de claro dominio local, castigando la falta de contundencia de un Hospi que, pese a controlar el balón de inicio, se vio superado por la efectividad de Tom Diawara.
El atacante badalonés fue la pesadilla de la zaga visitante, asistiendo a Joaco en el 1-0 y firmando él mismo un doblete que parecía sentenciar el choque con un contundente 3-0 al inicio del segundo acto.Sin embargo, los cambios de Sergio Juste dieron una vida extra al conjunto ribereño.
Con más corazón que fútbol, el Hospi recortó distancias gracias a los tantos de Buba y Pele, este último a la salida de un córner que puso el miedo en el cuerpo al Municipal con el 3-2. Pese al asedio final, el tiempo no fue suficiente para culminar la épica.
Esta derrota, sumada a los triunfos de Vilanova y Grama, obliga al Hospitalet a jugarse la clasificación para la promoción de ascenso en la última jornada frente al Cornellà, en una “final” definitiva donde ya no hay margen de error.
FICHA TÉCNICA
Badalona: Carlos Azón; Yaya Sidibe, G. De Marco (Sergio Ayala, 85’), M. Martínez, X. Manrique; Josu (Robert Simón, 73’), Bermu, Jaume Piñol (Pimentel, 62’); Tom Diawara (Toni Larrosa, 62’), Ó. Gómez (Albert Ruiz, 62’) y Joaco Peñalver.
L’Hospitalet: Adrià Aliaga; Pelegrín, Rubi, R. Marimón, V. Pentelei (Jordi Sole, 85’); Sergio Aguza, A. García (Uri González, 51’), C. Martínez (Joel Lasso, 51’), Javi Serra (Buba, 51’); F. Ribeiro (Pol Ballesteros, 73’) e Ignasi Quer.
Goles: 1-0 (14’): Joaco. 2-0 (39’): Diawara. 3-0 (51’): Diawara. 3-1 (73’): Buba. 3-2 (84’): Pelegrín.
Árbitro: Ángel Moreno. TA: Bermu; Marimón, Lasso.
Campo: Municipal.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- La última locura de mercado por Bernardo Silva