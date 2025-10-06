El CF Badalona ya manda

El Badalona ha dejado claro desde el pitido inicial que no iba a dar opción alguna al Cornellà. Con un fútbol intenso, rápido y directo, el equipo dirigido por Pedro Dolera firmó una victoria contundente por 4-1 en el Estadio del Centenari, un resultado que refleja no solo eficacia ofensiva sino también un alto grado de cohesión y confianza entre sus jugadores.

Tras un inicio de temporada donde el equipo apenas había logrado tres goles en cuatro partidos, los locales explotaron su potencial ante un rival que no logró encontrar respuestas. Toni abrió la cuenta con un disparo preciso, seguido de Ayala, que aprovechó una jugada colectiva para marcar el segundo. Toni Peris y Pime cerraron la cuenta en la segunda mitad, redondeando un marcador que refuerza la moral del equipo y pone de manifiesto la contundencia del Badalona cuando todos los engranajes funcionan.

Pedro Dolera destacó la actuación de sus jugadores: “Necesitábamos un partido así en casa. El resultado incluso se queda corto. Estoy muy orgulloso del equipo, todo lo que habíamos trabajado se ha visto en el campo. Jugando así, aunque pierdas, te vas a casa tranquilo”. Para el técnico, la clave estuvo en mantener el control del juego, alternar presión alta con posesión segura y aprovechar las transiciones rápidas para castigar los errores del rival.

El conjunto azulgrana no solo brilló en ataque, sino que también mostró una solidez defensiva que se ha convertido en una de las bases de su juego. La coordinación entre Azón, Manrique, Ayala, Guzmán y Robert permitió que el Cornellà apenas creara peligro, con el único tanto visitante como un error aislado que no empaña la claridad del triunfo local.

Con este resultado, el Badalona escala a la primera posición del grupo, sumando nueve puntos en cuatro jornadas y dejando un mensaje claro a sus rivales: están dispuestos a pelear por el ascenso y a mantener un estilo de juego que combina efectividad, intensidad y espectáculo. La afición disfrutó de un partido brillante y espera que el equipo mantenga este nivel en las próximas jornadas para seguir consolidándose como uno de los grandes aspirantes de la temporada.