El CF Badalona gana el juicio contra el CF BDN Futur

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badalona ha dado la razón al CF Badalona, S.A.D. en el litigio que mantenía con el CF BDN Futur, S.A.D. (actualmente Som Maresme Futbol Club, S.A.D.), al que condena al pago de 975.803,78 euros, más los intereses legales desde el requerimiento judicial y las costas del procedimiento.

Según ha informado el propio CF Badalona, la sentencia estima íntegramente la demanda interpuesta por el club, presidido entonces y ahora por Miguel Ángel Sánchez, contra el CF BDN Futur, presidido y propiedad de Toni Freixa en el momento de los hechos.

Un conflicto derivado de una fusión frustrada

El origen del litigio se sitúa en el proceso de fusión por absorción entre ambas entidades, iniciado durante la temporada 2022/23. Pese a los acuerdos iniciales y al trabajo conjunto realizado, la operación nunca llegó a formalizarse.

Durante ese periodo, y según recoge la resolución judicial, el CF Badalona asumió una serie de obligaciones económicas que, de acuerdo con la sentencia, correspondían exclusivamente al CF BDN Futur.

Entre estos gastos figuran: nóminas, impuestos, cuotas y pagos federativos, servicios profesionales y desplazamientos deportivos

El objetivo, siempre según la versión del CF Badalona respaldada ahora por el juzgado, era garantizar la continuidad, estabilidad y dignidad deportiva e institucional mientras avanzaba el proceso de fusión.

La formalización definitiva del acuerdo no se produjo pese a haberse convocado en dos ocasiones a las partes ante notario para elevarlo a escritura pública. Los representantes del CF BDN Futur alegaron entonces la existencia de acreedores contrarios a la operación. Sin embargo, de acuerdo con las actas notariales citadas en la sentencia, no se aportó documentación identificativa ni acreditativa de esos supuestos acreedores.

Fundamentos legales de la sentencia

La resolución judicial declara probado que el CF Badalona realizó pagos “por cuenta de tercero” y reconoce el derecho del club a recuperar la totalidad de las cantidades abonadas. La sentencia se apoya en el artículo 1158 del Código Civil español, que regula la repetición de las cantidades satisfechas por quien paga una deuda que corresponde a otro.

El CF Badalona recuerda, no obstante, que la sentencia no es todavía firme. La parte condenada puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona dentro de los plazos legalmente establecidos.

Reacción del presidente del CF Badalona

Tras conocerse la resolución, el presidente del CF Badalona, Miguel Ángel Sánchez Ruiz, expresó públicamente su satisfacción por el fallo judicial:

“Han sido dos temporadas en el desierto, luchando en silencio y sufriendo hasta conocer la sentencia. Gracias, de todo corazón, a todos los que creisteis. Todo lo que se hizo, se hizo pensando en la historia y los valores de un club centenario".