El césped del Camp d’Esports reabre la guerra en Lleida

El Camp d’Esports vuelve a estar en el ojo del huracán. El césped del histórico estadio leridano, renovado recientemente, se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre los dos principales inquilinos del recinto: el Lleida CF y el Atlètic Lleida. Una disputa que, más allá del verde, refleja la guerra fría institucional y deportiva que se vive en la ciudad desde la irrupción del nuevo club.

Todo empezó con el anuncio del Atlètic Lleida, que comunicó oficialmente que la empresa Royalverd, responsable del mantenimiento, iniciaba el proceso de siembra de invierno con una nueva variedad de césped raygrass. Según el comunicado, el campo debía permanecer cerrado durante quince días para garantizar la adaptación del terreno, sin entrenamientos ni partidos en ese período. Una medida técnica habitual, pero que ha desatado un terremoto político y deportivo.

Pocas horas después, el Lleida CF respondió con un comunicado enérgico en sentido contrario, asegurando que el partido de liga ante el CF Montanyesa se disputará con total normalidad en el Camp d’Esports. El club, además, animó a sus aficionados a llenar las gradas en un encuentro clave para su objetivo de ascenso.

La contradicción entre ambas versiones ha dejado en evidencia la falta de coordinación entre entidades y el creciente clima de rivalidad por el uso y la gestión del estadio municipal. Mientras el Atlètic ha acatado las recomendaciones técnicas de Royalverd y trasladará sus entrenamientos al Ramon Farrús, el Lleida insiste en ejercer su “derecho deportivo y contractual” de jugar en su feudo habitual.

Fuentes del entorno municipal aseguran que el consistorio “no esperaba este cruce de comunicados” y estudia mediar para evitar un nuevo conflicto. No es la primera vez que el césped del Camp d’Esports genera controversia: ya el pasado verano, el retraso en las obras de renovación provocó tensiones entre el club y el Ayuntamiento, que acabaron trasladándose a la opinión pública.

A nivel deportivo, el Atlètic Lleida afronta esta semana su duelo de Copa Catalunya en Mollerussa y su visita al Alcoyano en liga, mientras el Lleida CF prepara su encuentro ante la Montanyesa con la intención de “defender su casa” pese a las advertencias técnicas.