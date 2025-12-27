El Cerdanyola apuesta por 'Peque'

El Cerdanyola tiene nuevo técnico, después de la destitución de Santi Álvarez, que no cumplió con los objetivos marcados por la Junta Directiva.

Se trata de Alberto Aybar ‘Peque’, conocido por todos los aficionados al fútbol catalán por estar ligado al Vilassar de Mar.

Como jugador, se formó en la cantera del Barcelona, llegando a jugar en su filial. Después de años por varios equipos de Segunda B, entre ellos Sabadell, Reus, Terrassa o Alzira, acabó su carrera como futbolista en el Vilassar de Mar, con el que vivió un descenso a Primera Catalana y un ascenso.

Se inició en los banquillos justo después de colgar las botas, en el histórico Mataro. Con los de amarillo y negro rozó la promoción de ascenso en Segunda Catalana, pero se quedó a un punto del Argentona (y a 6 de la Guineueta, campeona del grupo).

Después de su primer buen año como técnico, volvió a Vilassar de Mar, para dirigir al equipo en el que acabó su andadura como jugador. El club del Maresme había descendido a Primera Catalana, y de la mano de ‘Peque’ consiguió su retorno a Tercera a la primera.

Después lo asentó en la categoría, ofreciendo grandes campañas desde el primer momento. Por ejemplo, en su primer curso como recién ascendido, finalizó quinto, a solo una plaza del play-off, en una temporada que acabó cortada por la pandemia.

Finalmente, consiguió el premio del play-off en la temporada 23-24, firmando una grandísima tercera plaza, quedando apeado en la primera ronda ante el Badalona (3-0 fuera, 2-1 en casa).

El Cerdanyola es un club venido a menos en los últimos cursos, y ‘Peque’ buscará reflotarlo como ya hizo con el Vilassar de Mar.

Los verdes ocupan actualmente la decimoquinta plaza de la tabla, y marcan los puestos de salvación, con los mismos puntos que Mollerussa y Vic (antepenúltimo y penúltimo). Deberá revertir la dinámica negativa: solo han ganado 2 partidos de 15.