"Estamos centrados en ofrecer nuestra mejor versión"

El CE Sabadell afronta este fin de semana en la Nova Creu Alta la primera defensa de su liderato, con la visita de un Marbella que llega exigido pero con argumentos para competir. El conjunto arlequinado quiere dar continuidad a su buen momento y reafirmar su fortaleza como local en un partido marcado por la ambición y la concentración.

Ferran Costa insistió en la previa en mantener el discurso de siempre, lejos de cualquier exceso de euforia. “La realidad es que somos el Sabadell y nos centramos en nuestro camino. El camino es fijo desde el primer día y estamos centrados en buscar nuestra mejor versión”, señaló el técnico, subrayando la importancia de no desviarse del plan.

El entrenador arlequinado recordó que el equipo se ha ganado su posición actual a base de trabajo, pero evitó mirar más allá del presente. “Nos hemos ganado cada punto de los que tenemos, pero esto es hasta ahora. Lo más importante es lo que viene de inmediato y queremos competir”, afirmó.

Costa también destacó la respuesta del vestuario y el crecimiento del grupo en las últimas semanas. “Me gusta cómo está respondiendo todo el mundo. Estoy feliz de sumar gente a la causa”, explicó, en referencia a los refuerzos.

En ese sentido, valoró la planificación del club en el mercado. “Teníamos que reforzarnos. Tenemos muy claro qué queremos y qué perfil de personas pueden encajar”, concluyó, con la mirada puesta en seguir consolidando al Sabadell desde el liderazgo y la identidad