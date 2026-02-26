La CATUEFA se juega el billete a la final de la Fase Final Nacional de la Copa de Regiones de la UEFA

La Selecció Catalana Amateur disputa este viernes 27 de febrero (19:30 horas) la semifinal de la Fase Final de la Copa de Regions ante Navarra en el Estadi Olímpic de Terrassa. Los de Gerard Roca un mes después de derrotar a la vigente campeona de Europa, Aragón (2-0), quieren su billete a una gran final que tendrá lugar el domingo 1 de marzo, también en el hogar del Terrassa FC.

Superaron a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana en la primera fase e hiceron lo propio con Aragón en la Fase Intermedia de la Copa Regiones de la UEFA. El sorteo decidió que su rival en semifinales fuese Navarra, mientras que en el otro lado del cuadro se enfrentarán Galicia y las Islas Canarias por un hueco en la final.

El ganador de la Fase Final Nacional que se celebrará el domingo en el Estadi Olímpic de Terrassa, jugará la Fase Intermedia ya a nivel europeo junto con los representantes de Hungría, Israel y Letonia. Y lo cierto es que los chicos que dirige Gerard Roca llegan a la cita en un momento de forma y confianza claves, y se han estado ejercitando en el Complex Municial d'Olímpia en Sabadell.

La CATUEFA disputa la semifinal de la Fase Final de la Copa Regiones UEFA ante Navarra / @FELIPE MONDINO

La convocatoria, que está formada por futbolistas no profesionales - deben jugar como máximo en Tercera Federación y no pueden haber tenido ficha profesional -, tan solo presenta dos modificaciones respecto a la anterior: Nicolás Olmedo, del CE Manresa, sustituye a Raul Ferrer, y Pius Quer, de la UE Vic, reemplaza a Carles Gallardo.

La Fundació Esportiva Grama, el CF Peralada y la UE Tona son, con hasta tres representanes, los clubes con más presencia en la lista. Y, Jan González, atacante del Atlètic Sant Just, es el único de los 18 que compite en la Lliga Elit, máxima categoría del fútbol catalán.

El Estadi Olímpic de Terrassa albergará una emocionante semifinal en la que Catalunya y Navarra pugnarán por un puesto en la gran final del domingo y por coronarse campeón de España... y lograr la posibilidad de competir contra otras regiones europeaspor el título continental.