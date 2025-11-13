Una Catalunya transversal

El partido que enfrentará a Cataluña y Palestina el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuïc no será uno más. El encuentro, organizado con fines solidarios, tiene un significado que va más allá del deporte: será una celebración de la hermandad, la paz y la unión entre pueblos. Pero también, de forma simbólica, una reivindicación del fútbol catalán más puro, aquel que se vive cada fin de semana en los campos de la Primera y Segunda Federación, donde la cercanía con la afición y el sentimiento de pertenencia son la esencia misma del juego.

La convocatoria presentada esta mañana por Gerard López es, en este sentido, un homenaje a ese fútbol que no necesita escaparates internacionales para ser grande. Aunque los grandes clubes de la élite —como el Barcelona, Villarreal, Espanyol o Girona— aportan varios jugadores, los nombres que más emoción despiertan son los que vienen de los equipos que forman el tejido histórico del fútbol catalán: Sabadell, Nàstic, Europa y Sant Andreu.

Pocos ejemplos tan simbólicos como el de los hermanos Cano, Àlex y Jordi, ambos del CE Europa. El mayor, Àlex, lleva dieciocho temporadas defendiendo los colores escapulados, siendo una leyenda viva del club de la Vila de Gràcia. Su longevidad y compromiso le han convertido en un icono de fidelidad en tiempos de fugacidad. Jordi, por su parte, ha hecho del gol su manera de expresar amor por los colores, siendo actualmente uno de los delanteros más determinantes de la Primera RFEF. En la presentación de la convocatoria, Gerard López destacó la “ilusión especial” que le hace contar con dos hermanos: “Simbolizan el vínculo familiar y deportivo que define el espíritu de esta selección”.

Desde Tarragona, llegan dos de las piezas más consistentes del Gimnàstic: Marc Montalvo y Jaume Jardí. Ambos encarnan la mezcla de juventud, compromiso y ambición que caracteriza al equipo grana. Montalvo, con su despliegue físico y capacidad para equilibrar el centro del campo, y Jardí, un talento ofensivo con pasado en el Barça, representan la conexión entre cantera y profesionalidad.

El Sabadell también estará presente con dos representantes que definen a la perfección el carácter arlequinado: Astals y Urri. Astals es el ejemplo del jugador incansable, que combina energía y calidad para hacer que el equipo respire en ataque. Orriols, en cambio, simboliza el espíritu de superación de los futbolistas que crecen desde abajo, demostrando que la ilusión y la disciplina son tan importantes como el talento. Su convocatoria refuerza el valor del Sabadell como un club que nunca se rinde.

Y entre tanto nombre destacado, hay uno que emociona de manera especial: el de Albertito. Capitán de la UE Sant Andreu, es mucho más que un jugador; es el alma del Narcís Sala. A sus 30 años, sigue siendo el espejo en el que se miran los jóvenes andreuencs, un futbolista que representa el orgullo de un club histórico. Su inclusión en la convocatoria demuestra que, en Cataluña, la calidad y el compromiso no entienden de categorías.