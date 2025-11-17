El Catalunya-Palestina, rumbo a las 30.000 entradas

El Catalunya-Palestina que se vivirá este martes 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys vendió 23.000 entradas en tan solo cuatro días. Se prevé, sin embargo, llenar las gradas con hasta 30.000 espectadores dispuestos a presenciar un partido solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a iniciativas para ayudar al pueblo palestino.

La Federació Catalana de Futbol puso a la venta las entradas con precios populares que oscilan entre cinco y quince euros, con el objetivo de llenar el Estadi Olímpic. De hecho, Gerard López, seleccionador catalán, confirmó tras la protocolaria fotografía de los seleccionadores con el intercambio de camisetas, que se habían distribuido unas 26.000 de las 55.000 localidades disponibles.

"Teníamos prevista una asistencia de entre 20.000 y 25.000, pero esperamos llegar a 30.000. Inicialmente contemplábamos abrir solo la primera grada, aunque ya se está considerando habilitar parte de la segunda, el segundo anillo de Montjuïc, lo que sería lo ideal", detalló el técnico de Granollers.

Pues bien, a algo menos de 24 horas para que dé inicio el choque, se vendieron un total de 27.165 entradas, además de las 235 que están reservadas para grupos. Se espera, de esta forma, alcanzar ese objetivo fijado en 30.000 espectadores.