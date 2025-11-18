Catalunya-Palestina, en directo: sigue el amistoso solidario en vivo

En directo
AMISTOSO
¡Descanso en Montjuïc!
Superioridad notoria de Catalunya en esta primera mitad, que se avanzó en el marcador por medio de Ilie y puso tierra de por medio con el gol en propia de los palestinos. Zeida recortó distancias y añadió emoción a un partido histórico.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 45
Un minuto de añadido en el Lluís Companys.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 44
Se marcha desviado el centro de Emilio Saba, peruano de nacimiento pero con ascendencia palestina.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 41
¡Uy! ¡A punto de empatar Palestina! Falló en la entrega Bombardó, que cedió el balón con la testa hacia Tenas, que no llegó a atraparlo, fue regateado y estuvo cerca de lamentar el gol palestino.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 38
Se adueña del esférico Palestina. Minutos estériles en este tramo final de la primera mitad.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 35
Bajan las pulsaciones ahora. Recupera el dominio Catalunya. Por cierto, salta todo el banquillo catalán a calentar.
Catalunya 2 - 1 Palestina | Minuto 33
¡Se animan los palestinos! Y ojo que está tendido en el césped Bombardó, que se llevó un golpe en un salto de cabeza con su rival.
¡Gol de Palestina!
Respuesta inmediata de los palestinos. Se desata la euforia en un Lluís Companys repleto de afición palestina. Córner bastante mal defendido por los catalanes y aprovechó Zeidan para batir a Arnau Tenas en una segunda jugada.
¡Goool de Catalunya!
Gol en propia de Hamed. Infortunio para los palestinos, que no acertaron en el despeje. Transición de libro de Catalunya, centró Joel Roca y el balón se coló al fondo de la red.
Catalunya 1 - 0 Palestina | Minuto 25
Se dolía Jofre de un choque en un córner botado por los palestinos.
