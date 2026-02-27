Catalunya muere en la orilla: Navarra obra la épica con diez y se medirá a Canarias en la final

Terrassa vivió una tarde futbolística para el recuerdo. El Estadi Olímpic de Terrassa, hogar del Terrassa FC, fue el escenario un emocionante Catalunya-Navarra, segunda semifinal de la Fase Final de la Copa de Regiones de la UEFA que, como la semifinal anterior entre Galicia y Canarias, se decidió en una prórroga agónica. Ocurrió de todo: goles mágicos, remontadas o una tangana que empañó el encuentro y se saldó con dos expulsiones para los navarros. Navarra tiró de fe para, con uno menos, situar el 2-4 definitvo en el marcador y vencer a una Catalunya que se quedó a las puertas de la gran final del domingo.

La capital, compartida con Sabadell, del Vallès Occidental es la sede de la Fase Final de la Copa de Regiones de la UEFA que pondrá su broche de oro el domingo con un Canarias-Navarra. El vencedor representará a España en la Copa de Regiones de la UEFA.

Catalunya, muy bien acompañada por Joan Soteras, el president de la FCF, y Gerard López, jugó una gran semifinal, pero sucumbió ante una Navarra que resistió y dio la vuelta al marcador con uno menos desde el minuto 80.

Navarra, muy bien arropada

Decenas de hinchas navarros se desplazaron hasta el hogar del Terrassa FC para animar incondicionalmente a los suyos. Porque sí, la afición catalana también estuvo al pie del cañón - especialmente los más pequeños, coreando "Catalunya" - pero quienes más se hicieron oír fueron los del conjunto foral… hasta el gol de Marc Roquet al filo del descanso.

Navarra se encontró pronto con el premio del gol. La eliminatoria se intuía equilibrada, pero, pese al dominio inicial de los catalanes, los de Jaime Sánchez aprovecharon un robo en campo rival para salir en transición y batir a Albert Alfonso.

Dani Pérez no alcanzó el pase de Alonso, se quedó sin ángulo y volvió sobre sus pasos para colgar un centro al área que, en directo, pareció encontrar la testa del ‘9’, de Unai; sin embargo, la repetición confirmó que el balón se envenenó tras tocar en un defensor.

Respuesta 'in extremis'

No bajaron los brazos los de Gerard Roca pese a encajar tan pronto. El tándem formado por Agustín Mora y Albert Alfonso había echado el cerrojo tanto en la Fase Previa como en la Fase Intermedia, pero el guardameta del CF Vilanova i la Geltrú nada pudo hacer ante un cabezazo que se envenenó, impactó en la madera y terminó colándose en el fondo de la red.

Catalunya mantuvo el control de la posesión y, tras varias aproximaciones al área rival, obtuvo premio en el último suspiro. Un zurdazo de primeras de Marc Roquet, asistido por Roger, culminó una gran jugada trenzada para poner las tablas en el marcador justo antes del descanso.

Paso al frente

Una diana que supuso un chute de adrenalina tremendo para un combinado catalán que dio un paso al frente en la segunda mitad, pero resistía una Navarra que vivió de las contras. Eso sí, una mano salvadora de Alfonso evitó el tanto de un Unai que quiso sorprender al meta con un golpeo lejano.

Catalunya veía pasar los minutos sin que se moviera el marcador. Ambos entrenadores agitaron sus banquillos y uno de los revulsivos catalanes, el velocista Master Omar Kanteh, arrancó a campo abierto tras un córner a favor de los navarros para firmar el 2-1: recortó a Buldain y definió a placer a puerta vacía.

Tangana y épica navarra

La tensión era máxima. Con mucho en juego, tras el gol catalán se produjo una tangana junto al banquillo navarro. El colegiado trató de templar los ánimos con varias amarillas y, poco después, expulsó a Ibai Alonso por un manotazo a Pol Reñé. También vio la roja el técnico navarro, Jaime Sánchez, por sus protestas.

Pese a la inferioridad numérica, Navarra empató a balón parado: en un córner, Unai Martínez remató de cabeza en el primer palo para igualar de nuevo el partido.

Prórroga agónica

La prórroga arrancó tal y como terminó el tiempo reglamentario: con gol de Navarra. En un ejercicio de fe descomunal, el combinado foral volvió a adelantarse en el marcador por medio de Iker Gil, que golpeó en los primeros compases del tiempo extra para desatar la locura de los suyos.

Catalunya lo intentó por todas las vías. Pero no pudo ser. Tuvo el empate en varias ocasiones, pero no afinó la puntería e incluso encajó el 2-4 definitivo en el último suspiro.

Canarias, el rival a batir

El primer finalista tuvo que decidirse en la prórroga. Galicia y Canarias no lograron romper la igualdad inicial en el tiempo reglamentario y se disputaron el pasaje a la gran final en un tiempo extra que vibró con el histórico gol de Santiago Domínguez para el conjunto isleño.

El capitán no falló desde los once metros y adelantó a las Islas Canarias en el 98'. Los de Sergio Alonso amarraron el resultado y serán el rival a batir por Navarra en la gran final del domingo que tendrá lugar también en el Estadi Olímpic de Terrassa a partir de las 12:00 horas. El ganador representará a España en la Copa de Regiones de la UEFA.