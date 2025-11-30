Catalunya y Madrid se juegan el pase

Catalunya y Madrid disputarán una final para pasar de ronda, después de que la selección capitalina y la valenciana empataran a uno en un surrealista partido, en el que los de Andrés Palop (seleccionador valenciano) erraron un sinfín de ocasiones y desperdiciaron la superioridad numérica durante toda la segunda mitad.

Después de que Valencia se impusiera en la tanda de penaltis para evitar posibles desempates, igual que hiciera ante Catalunya, las cuentas son sencillas: quien gane entre Catalunya y Madrid, pasará de ronda, mientras que si terminan en empate, será la Comunitat Valenciana la que consiga el billete a la siguiente ronda.

Se espera que haya un buen ambiente en la Ciudad Deportiva de la Damm, sede de este grupo de la UEFA Regions Cup, para animar a una Catalunya que dejó buenas sensaciones ante Valencia, pero que calcó el resultado de hace dos temporadas, cuando también se vieron en esta misma fase: empate a cero.