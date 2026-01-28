Fútbol catalán
Catalunya se juega el pase a la fase final de la Copa de Regiones UEFA
La selección catalana amateur se enfrenta a Aragón, vigente campeona, en la fase intermedia del torneo
El duelo se disputará en Vilanova i la Geltrú con entrada gratuita y un billete europeo en juego
La Selección Catalana Amateur afronta este jueves uno de los partidos más decisivos de su trayectoria reciente. El combinado dirigido por Gerard Roca se medirá a Aragón a partir de las 12.30 horas en el Estadio Municipal Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, con el objetivo de lograr la clasificación para la fase final de la Copa de Regiones UEFA.
Cataluña llega a esta fase intermedia tras completar una primera ronda sólida, en la que finalizó como líder invicta del Grupo 3. El equipo catalán empató ante la Comunidad Valenciana (0-0) y logró una victoria de peso frente a la Comunidad de Madrid (2-0), resultados que le permitieron acceder a este cruce directo con el cartel de aspirante.
El rival será Aragón, una de las selecciones de referencia del torneo y actual campeona de la competición. El conjunto aragonés accedió a esta ronda como segundo clasificado del Grupo E, tras imponerse a Extremadura y empatar ante Canarias, y representa uno de los principales obstáculos en el camino hacia la fase final estatal.
El seleccionador catalán ha destacado en los días previos el crecimiento del grupo y la rápida asimilación de los conceptos de juego, subrayando la cohesión interna como uno de los principales valores del equipo. La convocatoria presenta dos novedades respecto a la fase anterior, con la entrada de Albert Ruiz y Tomás Peñalba, mientras que se mantiene un bloque reconocible y con amplia representación del fútbol catalán.
El premio para el ganador del duelo será doble: acceder a la fase final para optar al título estatal y, posteriormente, representar a España en la fase europea de la Copa de Regiones UEFA. La cita de este jueves marcará, por tanto, el primer gran punto de inflexión del camino competitivo para la selección catalana amateur.
