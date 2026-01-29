Cataluña gana a Aragón y logra billete para la final

La Selección Catalana Amateur dio un paso decisivo en la Copa Regiones UEFA al superar con autoridad a Aragón (2-0) y sellar su clasificación para la Fase Final Nacional. En el Estadio Municipal de Vilanova i la Geltrú, el combinado dirigido por Gerard Roca firmó una actuación madura y convincente ante la vigente campeona del torneo.

Cataluña asumió el control desde el primer minuto, con una puesta en escena valiente y dominante. El balón fue siempre catalán y las primeras llegadas no tardaron en aparecer, con Master Omar Kanteh como principal foco ofensivo. El delantero avisó pronto y mantuvo en alerta a la defensa aragonesa durante todo el primer tiempo.

Aragón trató de equilibrar el duelo con acciones aisladas y balón parado, pero se encontró con una selección catalana sólida, bien posicionada y paciente. El partido llegó al descanso sin goles, aunque con la sensación de que el plan catalán estaba más cerca de romper el empate.

La reanudación confirmó esa impresión. Apenas transcurridos cuatro minutos, Kanteh castigó un desajuste defensivo y abrió el marcador con una definición precisa que liberó a los locales. El gol obligó a Aragón a asumir riesgos y ahí emergió la figura del guardameta Albert Alfonso, decisivo con dos intervenciones de alto nivel que sostuvieron la ventaja.

Con el paso de los minutos, Cataluña gestionó el ritmo con inteligencia, refrescó líneas desde el banquillo y esperó su momento. La sentencia llegó en el tramo final, en una transición rápida culminada por Jan González, que resolvió con frialdad para cerrar el 2-0 definitivo.

El pitido final confirmó la clasificación de Cataluña para la Fase Final Nacional, que se disputará los días 28 de febrero y 1 de marzo. Navarra, Islas Canarias y Galicia serán los últimos obstáculos en el camino hacia el título estatal y el billete europeo.

FICHA TÉCNICA

Copa Regiones/Alumnes Obrers/200 esp.

2 Cataluña: Albert Alfonso, Xavi Murcia, Ricky Calamardo, Raúl Ferrer, Guillermo Escarrabill, Lorenzo Busquets, Master Omar, Roger García, Adrià López ‘Padi’, Marc Canteras y Pol Reñé. También jugaron Agustín Mora, Carlos Gallardo, Albert Ruiz, Salamanca, Peñalba, Jan González y Marc Roquet.

0 Aragón: David Pardo, Enrique Solano, Miguel Torguet, Christian Yus, Miguel Manau, Daniel Torcal, Alberto Flo, Alberto Gracia, Motilva, Carlos Ferruz y Torres. También jugaron Etham Laínez, Raúl González, Blasco, Mouad Talidi, Jorge Cabrero, Balue y Sadioma Mballo.

Goles: 1.0 (49’): Master Omar. 2-0 (84’): Jan González.

Árbitro: Joan García.