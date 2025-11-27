Fútbol catalán
Cataluña debuta contra la selección valenciana
La Copa Regiones UEFA es un torneo en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional
Jan González, del Atlètic Sant Just de la Lliga Elit, el jugador más destacado
La Selección Catalana Amateur abre el viernes su andadura en la Fase Estatal de la Copa Regiones UEFA, un escenario que reúne a los mejores combinados territoriales no profesionales del país. El equipo dirigido por Gerard Roca inicia el triangular ante Valencia, primer examen antes de cerrar el domingo frente a Madrid un fin de semana que decidirá el billete hacia la fase intermedia.
Cataluña llega con el impulso de una preparación sólida y con un vestuario construido sobre el talento de los clubes que sostienen la élite amateur del territorio: el FC Atlètic Sant Just, Can Vidalet, la FE Grama, el CFJ Mollerussa, la Montañesa, el CF Peralada, el CP San Cristóbal, la UE Tona, la UE Vic o el Vilanova i la Geltrú. Jan González es el único futbolista citado de un club que juega en la Liga Elit como el Atlético Sant Just
La competición creada en 1998 como heredera de la antigua Copa de la UEFA Amateur. Valencia está dirigida por el exportero del Valencia Andrés Palop.
Cataluña-Comunidad Valenciana
11:30 h. YouTube RFEF
Árbitro: Enric Bureu
Ciudad Deportiva DAMM
