El fútbol catalán se viste de gala

Más de 700 clubes catalanes estuvieron presentes en la cena de gala en el Palau de Congressos de Catalunya para celebrar el 125 Aniversario de la Federació Catalana de futbol que, como recordó su presidente, Joan Soteras, "es la Federación más antigua de España. Nacimos antes que la Española y nos merecemos este reconocimiento y esta celebración. Toca celebrarlo".

A Joan Soteras le acompañaron diversas personalidades. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el secretari general de l'Esport, Abel Garcia; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé; el presidente de la UFEC, Gerard Esteva; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; o los representantes de los tres clubes catalanes de Primera División. SPORT estuvo representado por su director, Joan Vehils.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no pudo asistir finalmente. Soteras explicó que "Laporta se ha puesto en contacto conmigo a media mañana. Ha tenido un imprevisto y le era imposible venir. Yo le entiendo, Jan es muy amigo mío, no tengo ni un solo problema con él y si no nos vemos hoy, nos veremos otro día. Ningún problema".

Representaron al club azulgrana la vicepresidenta institucional y portavoz, Elena Fort, y el directivo Antonio Escudero; el RCD Espanyol estuvo encabezado por el Consejero Delegado, Mao Ye; y el Girona, por su presidente, Delfí Geli. Entre ellos departieron cordialmente pese al trasfondo del fichaje del meta blanquiazul por el club azulgrana.

El director de SPORT, Joan Vehils, conversa con el presidente de la FCF, Joan Soteras / Dani Barbeito

"El Barça acierta con Joan Garcia"

Precisamente, Joan Soteras se refirió a esta contratación. "Joan Garcia es un portero catalán que ha hecho una gran campaña con el Espanyol. Creo que se merece ir a un gran club, el Barça es un gran club", aseguró el dirigente federativo. Soteras entiende la decisión del meta de Sallent, porque "tiene que mirar por su vida profesional, que la vida de un futbolista no es tan larga. Creo que los sentimientos están a un lado y luego la parte profesional, en otra. Encuentro muy bien que haya fichado por el Barça", comentó.

Joan Soteras explicó la ausencia de Joan Laporta en la celebración de los 125 años de la FCF / David Bernabeu

Soteras no tiene dudas de que "Joan Garcia será un gran portero. Seguro. Llegará a ser el portero de la selección nacional. Creo que es un acierto del Barça y también es un acierto del Espanyol haber hecho un jugadorazo de esta magnitud".

El presidente de la FCF habló de la salud del fútbol catalán: "Está mejorando. Tenemos tres clubs catalanes en Primera, puede subir el Nàstic a Segunda y Sabadell y Europa han ascendido a Primera RFEF. Yo estoy contentísimo porque soy de Sabadell", concluyó Joan Soteras.

Por su parte, Rafael Louzán no quiso confirmar ni desmentir que Medina Cantalejo siga al frente del colectivo arbitral: "La temporada no ha terminado todavía y cuando acabe, hablaremos de eso. Estamos en el 125 Aniversario de la Federación Catalana, que es muy importante para Catalunya y también para España. Es un día de fiesta y la organización, magnífica".