David Catalá acepta el reto

David Català ha sido presentado como nuevo entrenador del Sabadell y lo ha hecho asumiendo la presión que va a suponer cumplir con el objetivo devolver al equipo a Primera Federación. Y ese ha sido también el mensaje que ha querido transmitir a los jugadores que formen parte del proyecto, que sean capaces de soportar la exigencia de la temporada.

El nuevo técnico, que ha entrenado en otros países, no ve ningún problema en su adaptación: "Es fútbol. He estado en Chipre, Croacia... Tengo que adaptarme a la categoría, pero igual que lo hice allí. No veo problema".

Català, que tendrá como segundo a Miki Massana, comenzó pidiendo un equipo valiente: "Queremos un equipo valiente, protagonista con el balón... que esté vivo y que los jugadores estén apasionados por defender esta camiseta".

El entrenador del Sabadell quiere jugadores comprometidos y fuertes mentalmente: "Necesitamos gente con mentalidad ganadora y sabemos que tendremos que adaptarnos. Habrá partidos en los que tendremos que apretarnos el cinturón y por eso necesitamos líderes y jugadores que sepan afrontar esta presión. Yo quiero que los jugadores la noten, la sientan ... si no, no me valen. Jugadores que noten la presión de alcanzar los objetivos desde el primer día. Les exigiré al máximo. Tocará ir al barro en muchos partidos y nos adaptaremos, seguro".

Dijo también que están hilando muy fino en la búsqueda de jugadores: "Estamos confeccionando la plantilla y una de las premisas es encontrar jugadores que se adapten a todos los contextos. Campo de diferentes tamaños, hierba artificial... habrá que adaptarse. Y la Nova Creu Alta nos la tenemos que hacer nuestro, que el aficionado se sienta identificado con el equipo".

Y adelantó que le era indiferente el grupo y los equipos que compitan con el Sabadell: "No tengo preferencia (confección de grupos), allá donde vayamos tendremos que ir a por todas".

Lucas Viale, director deportivo del Sabadell, que acompañó a Catalá en su presentación, dio algún apunte más sobre la actualidad deportiva: "Queremos dejar esta semana el capítulo de renovaciones liquidado. Todos los jugadores de la última plantilla sabrán si queremos que sigan o no, y de los que lo queremos, saber la intención de estos futbolistas para ver si hay algún acuerdo. Hay casos en los que las negociaciones se pueden alargar. Nos encantaría que Marc Domènech siguiera, ha sido uno de los tres futbolistas que mejor rendimiento ha dado de la pasada temporada. Sería esencial su continuidad, pero a nivel de mercado creo que nos quedará muy lejos. Sí que hablaremos con él y le trasladaremos nuestra idea, pero creo que será muy difícil, como la de David Astals".