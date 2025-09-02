Cassaro se va dolido

Gianni Cassaro no continuará en el Centro de Deportes Sabadell después de llegar a un acuerdo para su rescisión. El portero no entraba en los planes de Ferran Costa. Diego Fuoli y José Ortega serán los porteros del equipo arlequinado. Se va por tanto uno de los héroes del ascenso, jugando un total de 34 partidos y encajando 25 goles además de jugar todos los minutos de los play offs.

Cassaro, nacido en Lloret de Mar hace 32 años, cerró su etapa formativa en el CF Lloret, previo paso por el CE Mercantil y el Espanyol. Después de dar sus primeros pasos a clubes catalanes como Olot y Europa, jugó en el CF Peralada, consiguiendo un ascenso a Segunda 'B' antes de llegar al Sabadell.

La trayectoria de Cassaro ha sido muy rica en experiencias, militando en Talavera, UCAM Murcia, Yeclano y Real Murcia, además de defender la portería del Villarreal 'B' durante dos temporadas consiguiendo un ascenso a Segunda División y una convocatoria con el primer equipo amarillo en la Conference League.

En una decisión que ha llegado a última hora, el guardameta se ha visto sorprendido por la decisión del club, en declaraciones a Radio Sabadell: "No he podido ni saborear el éxito. Supe tarde que me buscaban una salida y eso ha repercutido negativamente en mi carrera. Ha sido un verano complicado, para mí era un reto personal, el ascenso fue lo mejor que me ha pasado y eso que he logrado éxitos en categorías superiores. Ha tenido un efecto rebote cuando me entero de que te buscan una salida. Las porterías son casi lo primero que cierran todos los clubs y yo tenía ya mi vida encarrilada en Sabadell".

El guardameta reconoció que su salida del club ha sido un mazazo: "Estoy dolido porque le tengo mucho cariño a Sabadell, aquí llegué con ese sentimiento y yo quería crecer aquí, mi idea era estar muchas temporadas, aunque en el fútbol nunca tienes asegurada la continuidad. Tengo una experiencia y saco la parte positiva de las cosas negativas. Estoy abierto a aceptar ofertas del extranjero, aunque hay equipos de Primera RFEF con fichas libres".