"Las casas tienen techo, el Europa no"

Juan Flere cumple su segunda temporada en el CE Europa donde además de defender brillantemente la portería también defiende que el equipo escapulado puede ascender de nuevo esta temporada a la vez que repasa una carrera marcada por la constancia, la resistencia ante la adversidad y la ilusión intacta de seguir creciendo en el fútbol profesional.

Por culpa de su padre aterrizó en Barcelona.

Si, a los seis años vine desde Italia con mi familia por el trabajo de mi padre. Crecí en Alella, jugué en Premià, Mataró, Calella y luego en la Damm. Allí aposté por el fútbol de verdad.

Decidió inscribirse en la Universidad del Fútbol.

Compaginé la iniciación y el aprendizaje estudiando hasta el Bachillerato, pero no tenía una vocación clara fuera del fútbol. Así que aposté por el fútbol cuando me di cuenta de que podía llegar.

Y sin menoscabo de que fuera la última vez, héroe por un día.

Sí, fue con el Llagostera en Copa Catalunya contra el Girona. Paré el último penalti y marqué el decisivo. Siempre he tenido buen instinto en esas situaciones.

De Cataluña a Andalucía, mil kilómetros para seguir avanzando.

Fue una decisión natural, no me costó, tenía asumido que me tendría que mover. Y fue muy valioso. En el Xerez tuve continuidad y batí el récord de imbatibilidad con 1.003 minutos sin encajar. En Cádiz debuté en Segunda, aunque solo fue un partido. Después en Algeciras y Sanluqueño me costó más jugar, pero todo eso me hizo mejor portero.

El banquillo como cura de humildad y tiempo de reflexión.

Fue duro, porque los entrenadores rara vez cambian de portero, pero esas etapas me hicieron crecer. Hoy estoy en mi mejor momento gracias a eso, a haber sabido gestionar las suplencias.

Y de nuevo Cataluña, Europa.

El Europa fue el club que más confió en mí. Me encanta el fútbol de barrio, el ambiente del Nou Sardenya, sentir a la gente cerca. Aquí todos somos obreros, no hay gallos en el vestuario. Esa humildad nos hace fuertes.

De Primera RFEF a un equipo simpático pero humilde de Segunda, un cambio sorprendente.

Sí. Al principio nadie daba un duro por nosotros, pero enseguida vimos que podíamos. Ahora nadie confía en nosotros otra vez, pero no tenemos miedo a perder. La verdad es que no pensábamos en el ascenso. A las pocas jornadas ya creíamos que podía ser. Lo que más fuerza nos dio es que nadie daba un duro por nosotros.

Con 27 años, hasta donde.

No me considero jugador de 1RFEF. Tengo claro que voy a llegar a Primera, aunque sea con 37 años y seguro que jugaré hasta los 40. Cuanto más entreno, más suerte tengo y mejor me van las cosas. No veo imposible alcanzar ese nivel. Si sigo haciendo las cosas bien llegaré seguro.

Ser portero tiene un plus de responsabilidad.

Es el puesto más difícil. Todos los ojos te miran a ti, vives con el error y cargas con la responsabilidad. Pero me encanta esa adrenalina. Sé que casi todo depende de mí, y esa presión me motiva.

El fútbol no tiene memoria y el banquillo sigue estando ahí.

Sería capaz de aceptar otra suplencia. Me lo tomaría diferente a la primera vez que me pasó. No tardaría ni una semana en aceptarlo.

Enamorado de su profesión.

La vivo con entusiasmo. Me siento un privilegiado. El 99% de la gente se cambiaría por mí. Lo que vivo en el fútbol no te lo da nada más. El fútbol me da cosas que no da ni el dinero, ni el amor, ni las drogas.

Qué pasaría con su amor al Europa si recibe una oferta de Primera

Sería precioso. No creo que nadie en el Europa se enfadara. Aquí me he dejado la vida por el escudo. Este es el equipo con el que más me identifico y más quiero. Pero no podría rechazarla.

Líderes. Y hay quien igual no sabe ni dónde ubicarles.

Este año nadie confía en nosotros. Vamos a estar arriba seguro. Techo se pone a las casas, el Europa no tiene. No tenemos miedo a perder. Nadie es una estrella aquí. Tenemos hambre. Ascender con el Europa. Cuando me levanto de la cama no digo vamos a mantenernos, si no vamos a ascender. Esa onda se transmite desde hace un año. Siempre hemos ido contra corriente. Somos un grupo humano increíble.

Un Europa sin complejos.

No hay gallos en el vestuario, nadie somos nadie. Si todos somos arquitectos, nadie construye la casa. Todos somos obreros. En teoría somos el equipo peor y el de presupuesto más bajo, pero nos gusta ese rol. No tenemos ningún complejo. Somos el mismo bloque de la temporada pasada. Y Aday es el que más hambre tiene. Es el que más loco está.

Y una afición entregada y que emociona.

La afición es impresionante. El 13 de diciembre perdimos 4-6 contra el Sant Andreu y la gente nos siguió apoyando. A partir de entonces solo hemos perdido un partido y ganamos la Liga. Es el día que más goles he recibido. Nadie me dijo nada.