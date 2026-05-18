Casals, la longevidad que desafía el tiempo

En un fútbol dominado por la precocidad y el despliegue físico, Josep Maria Casals ha decidido escribir su propia cronología. A sus 56 años, este incombustible futbolista leridano no solo sigue en activo, sino que acaba de firmar una gesta que ya es historia viva del fútbol territorial: el ascenso a Segunda Catalana con el club de su vida, el Térmens.

Lo que para muchos sería un retiro dorado, para Casals es pura vigencia. El pasado 26 de abril, el Municipal de Térmens fue testigo de un capítulo inolvidable. Disputó 25 minutos en la goleada ante el Puigvertenc (5-2), saboreando un éxito que el municipio de la Noguera llevaba décadas esperando. "Juego con muchísima ilusión. Esta experiencia ha sido impensable y muy bonita", confiesa un hombre que desprende el romanticismo de los que aman el barro y el césped.

Casals no es un recién llegado a la gloria. A finales de los 90 ya celebró ascensos con el Balaguer en Tercera y con el propio Térmens. Sin embargo, su evolución desafía la lógica deportiva. Si durante su juventud fue un defensa contundente, ahora se ha reinventado como mediapunta.

"No soy rápido ni trazudo, pero lo hago lo mejor que puedo. Vivo el fútbol sin presión, solo por aportar. Las dos horas de entrenamiento me dan la vida", relata con humildad.

Para un municipio de 1.350 habitantes, ver a su veterano capitán liderar el regreso a Segunda Catalana es un orgullo compartido. La conexión entre la grada y el equipo alcanzó su clímax el día del alirón: "Notabas cómo hervía la olla en la grada. Es historia para el pueblo".

¿El secreto de su longevidad? Quizás reside en la fidelidad a sus herramientas de trabajo. Casals sigue calzando sus inseparables Adidas Copa Mundial, el modelo clásico que le acompaña desde hace más de un cuarto de siglo. Es el último romántico en un mundo de botas de colores y fibra de carbono.

Sobre su retirada, el "eterno 10" del Térmens prefiere no poner fecha de caducidad. "Cuando tenía 20 años, miraba a alguien de 50 y lo veía mayor; ahora aquí estoy yo", concluye entre risas. Mientras el cuerpo aguante y el fútbol le siga dando vida, habrá Casals para rato. El tiempo, para él, es solo un número que se queda fuera del vestuario.