La carta secreta del Sant Andreu

El Narcís Sala contiene el aliento mientras acaricia el sueño de la Primera RFEF. Tras tumbar al Poblense (2-0) con un doblete estelar de Lucas Viña, el Sant Andreu se sitúa a solo un triunfo de la gloria. No es casualidad que los focos apunten al carrilero catalán: sus dos zarpazos definitivos confirman que el conjunto cuatribarrado tiene en sus filas a un defensa con un instinto goleador que se sale del molde.

Con siete dianas este curso —seis en Liga y una en Copa ante el Teruel—, Viña se ha convertido en el tercer máximo artillero del equipo, escoltando a Marcos Mendes y Alexis García. Su idilio con el gol no es nuevo: ya firmó nueve tantos la campaña pasada y ocho con el Terrassa en la 22/23, su peso este año ha sido determinante, marcando ante Barça Atlètic, Espanyol B, Olot y Atlètic Lleida.

Sus registros goleadores son impropios de un lateral izquierdo. La figura del defensa goleador es más habitual en centrales que en las jugadas de estrategia hacen valer su poderío en el juego aéreo. En el caso de Viña, sus goles son con su pierna izquierda.

Para la dirección deportiva, su renovación era vital y lograron su compromiso hasta junio de 2026, con una más opcional. Viña no es solo un lateral de largo recorrido y solvencia defensiva; es un recurso ofensivo que rompe esquemas. Siendo uno de los futbolistas con más minutos en las piernas, su resistencia física y su capacidad para aparecer en el área pequeña lo consagran como el factor diferencial del esquema de Natxo González.

El próximo fin de semana, el Sant Andreu buscará sellar el billete a la categoría de bronce en Valencia. Pero si el partido se pone cuesta arriba, siempre queda la bala de un Lucas Viña que ya ha demostrado sobradamente que el ascenso pasa por sus botas.