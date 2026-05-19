Carrillo agiganta su leyenda

El idilio entre Toni Carrillo y el FC Martinenc sigue dando frutos dorados en el fútbol catalán. Tras asumir las riendas del primer equipo masculino en 2023 en una situación de profunda reestructuración, el veterano entrenador ha cumplido con creces las expectativas más exigentes. El club del Guinardó, que confió en su liderazgo para reflotar un proyecto que venía de una revolución interna con catorce bajas, celebra ahora la consolidación de un bloque ganador que ha encadenado dos ascensos seguidos. Esta espectacular gesta de subir dos categorías consecutivas no es una casualidad en la carrera de Carrillo, sino la confirmación de su maestría en los banquillos.

El técnico ya demostró de lo que era capaz durante su mítica etapa en el Cerdanyola FC, club al que llegó en 2008 en Primera Regional y al que catapultó, paso a paso, hasta la Segunda RFEF. Su capacidad para exprimir el máximo rendimiento de las plantillas y edificar proyectos estables ha vuelto a quedar demostrada en el Municipal del Guinardó. La trayectoria de este estratega barcelonés (nacido el 23 de abril de 1970) se fraguó desde la base a finales de los ochenta, compaginando sus últimos años de jugador con los banquillos formativos del Júpiter.

Tras un exitoso paso por la escuela del Ferran Martorell, regresó a la Verneda para dirigir al Juvenil, al Filial y, finalmente, al primer equipo gris y grana durante cuatro temporadas entre Tercera y Primera Catalana, dejando una huella imborrable por su vinculación familiar. Antes de su histórica etapa de catorce años en Cerdanyola, Carrillo sumó una valiosa experiencia de tres temporadas en el Montcada en Regional Preferente y un curso posterior en las filas del Atlètic Horta. Toda esa veteranía acumulada es la que ha permitido al Martinenc dejar atrás la Primera Catalana y escalar hacia la élite del fútbol nacional.

Con un vestuario comprometido y una identidad sólida, el proyecto de Carrillo demuestra que el club vuelve a mirar muy arriba.