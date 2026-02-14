Otro cara o cruz para el Nàstic

El Gimnàstic se prepara para una cita de las que marcan el destino de una temporada. Este sábado, el Nou Estadi Costa Daurada será testigo de un enfrentamiento de máxima tensión donde la estabilidad clasificatoria está en juego. Con la tabla comprimida y el descenso acechando a tan solo dos puntos, el técnico Cristóbal Parralo ha comparecido con un mensaje de realismo y ambición: "Hay que dar un paso adelante". El preparador cordobés no oculta la dificultad del momento, pero rechaza cualquier atisbo de pesimismo antes de recibir al Betis Deportivo.

El camino hacia la victoria, sin embargo, está plagado de obstáculos en forma de ausencias. El Nàstic llega mermado por las sanciones de Jaume Jardí y Aitor Gelardo, piezas clave en el esquema habitual, a las que se suma la baja por lesión de Sergio Camus. La incertidumbre también planea sobre Marcos Baselga, que llega "justo" tras sus molestias en el aductor, y sobre el canterano Oriol Subirats, quien ha sufrido un proceso gripal tras su prometedor debut como titular. "No compiten 11, es una plantilla; cuando no hay un compañero, otro tiene que salir y hacerlo igual de bien", subrayó Parralo, reivindicando la unidad del bloque.

Enfrente estará un filial bético que llega en su mejor momento del curso tras sumar dos victorias consecutivas. Parralo advirtió de la peligrosidad de los verdiblancos: "Es gente joven que ya ha cogido el ritmo de la categoría. Si no estamos encima y no apretamos bien, sus transiciones nos pueden generar muchísimos problemas". El técnico insistió en que la clave será la regularidad, evitando esos desconexiones o expulsiones accidentales que han penalizado al equipo en jornadas anteriores, como sucedió ante el Villarreal B.

Pese a la presión de la clasificación, el entrenador grana se niega a hacer números o pensar en escenarios negativos. "No pierdo un segundo en pensar que podemos perder", sentenció con firmeza. El objetivo es claro: reconectar con una afición a la que, según el técnico, primero hay que "darle" para que luego responda. Este sábado, el Nàstic no solo juega por tres puntos, sino por la oportunidad de girar la inercia de una temporada que exige un golpe de autoridad inmediato.