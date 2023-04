'CapiCano', la leyenda del Europa

El '4' escapulado quiere seguir dando alegrías a su afición, esta vez desde Segunda Federación "Mientras el Europa quiera, yo tengo claro que me quiero retirar aquí"

Capitán del Europa y leyenda de la Vila de Gràcia, Álex Cano. Este pasado domingo, el central brindó el mejor regalo posible de Sant Jordi a la afición escapulada, la vuelta de su equipo a Segunda Federación. Finalmente, el conjunto de Senabre logró el ascenso tras la victorias por dos goles a cero frente a la Montañesa. Cano, a la salida de un córner, abrió el marcador.

Más información Más información Sálvese quien pueda

Una segunda vuelta casi perfecta del Sant Andreu y un ‘rush final’ emparejado con el máximo rival, motivos de la demora en el ascenso. Igualmente, desde la primera jornada, el Europa no se ha bajado de la primera posición, “Justos y merecedores del campeonato. Líderes desde la primera jornada, hemos sido el equipo más regular”, asegura Cano.

Que el Europa sea campeón, es en parte, gracias al gol tardío de Ricky en el Narcís Sala. Así lo recuerda el central: “Ese gol virtualmente nos hizo campeones. Hubiese sido un golpe muy duro a nuestro ánimo de haber perdido el partido”, afirma.

Además, volver a Segunda Federación 343 días después de bajar a los infiernos, es algo que el capitán del Europa se marcó en el punto de mira, ”Cuando bajamos, los jugadores que renovamos y yo, nos pusimos el objetivo de volver a subir cuanto antes. Necesitamos quitarnos la espinita y aprender de los errores del pasado. Queremos poner al club donde merece estar”, confiesa el ‘4’ escapulado.

Las claves del ascenso, Cano, las tiene muy claras: "Sobre todo iniciar de la mejor manera posible competición, ganando 8 partidos consecutivos. Esto, nos hizo creer en nosotros mismos que el objetivo era posible. Después, tuvimos que mantener el trabajo hecho en la primera vuelta y así lo hicimos", explica el central.

Por otro lado, después de 14 temporadas en el club, seguro que los aficionados al Europa están pendientes de su ídolo. De esta manera, Cano, zanja las dudas: “Tengo claro que me quiero retirar aquí, mientras el Europa quiera estaré aquí. Me queda cuerda para rato, siempre y cuando me respeten las lesiones”.

16 temporadas consecutivas marcando gol

No solo es protagonista cubriendo la zaga escapulada, sino que el central barcelonés también prolonga su poderío en el área rival. Álex Cano ha sumado a su casillero seis goles esta curso. Un filón por arriba, el ‘4’, se ha convertido en un arma ofensiva del Europa a lo largo de los años.

Con un total de 59 dianas en 17 temporadas, dieciséis de ellas seguidas, ‘CapiCano’, se quita valor y da las gracias al grupo:“ Gracias a la buena planificación y al trabajo en grupo, las cosas se han dado así. Al final, también hemos sido el equipo menos goleado”, añade.

Trayectoria Liguera

Total: 464 partidos - 59 goles

Cornellà: 11 partidos - sin goles

Marianao Poblet: 40 partidos - 11 goles

Europa: 413 partidos - 48 goles

512 partidos entre todas las competiciones, Álex Cano, figura destacada de Tercera Federación y el fútbol catalán, quiere seguir haciendo grande su leyenda en el Europa.